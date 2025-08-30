Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε σήμερα το βράδυ ότι ανακτήθηκε από τη Λωρίδα της Γάζας η σορός του ομήρου Ιντάν Στίβι.

Μετά την ανάκτηση της σορού του Στίβι, σύμφωνα με το Ισραήλ 48 όμηροι εξακολουθούν να βρίσκονται στον παλαιστινιακό θύλακα, εκ των οποίων μόνο 20 πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί.

The families of the hostages embrace the family of Idan Shtivi at this time.



The return of Idan, of blessed memory, for proper burial in Israel represents the closing of a circle and fulfills the State of Israel's fundamental obligation to its citizens.



Σε ανάρτησή του το φόρουμ για τους ομήρους στη Γάζα εκφράζει τη συμπαράσταση στην οικογένεια του νεκρού ομήρου και σημειώνει πως «η επιστροφή των ομήρων στην πατρίδα είναι ο μόνος δρόμος για την επούλωση της εθνικής πληγής».

«Οι καρδιές μας είναι σήμερα με την οικογένεια Στίβι. Παρά τη θλίψη και τον πόνο, η επιστροφή του προσφέρει στην οικογένεια μια αίσθηση ολοκλήρωσης και παρηγοριά μετά από 694 αγωνιώδεις ημέρες αναμονής για την επιστροφή του», αναφέρουν ευχαριστώντας τις αρχές του Ισραήλ που «κατέστησαν δυνατή την επιστροφή του».

«Ο λαός του Ισραήλ θέλει να δει όλους τους ομήρους να επιστρέφουν στην πατρίδα: μερικούς για διάσωση και αποκατάσταση, άλλους για κατάλληλη ταφή, μέσω μιας συνολικής συμφωνίας, αναφέρουν.