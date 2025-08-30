Ραγίζει καρδιές το σπαρακτικό μήνυμα της, αδερφής του αδικοχαμένου 18χρονου Νίκου από τον Βόλο, ο οποίος έπεσε νεκρός αργά χθες το βράδυ, μπροστά στα έντρομα μάτια των φίλων του στο πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου.

«Νικόλα μας, ζωή μας, αστέρι μας. Δεν φανταζόμασταν ποτέ πως θα έρθει η στιγμή να συνεχίσουμε τη ζωή μας χωρίς εσένα. Ήσουν το φως μας, το στήριγμά μας, η ψυχή της οικογένειάς μας. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε πως δεν θα σε ξανακούσουμε, πως δεν θα μας αγκαλιάσεις ξανά. Γιατί έφυγες τόσο ξαφνικά από κοντά μας, αδελφούλη μας; Σ’ αγαπάμε, Νικόλα μας, σε λατρεύουμε. Για πάντα μαζί, τα τρία μας. Κωνσταντίνα – Νικόλαος – Αυρήλιος» γράφει η αδερφή του Νίκου, σε ανάρτησή της στα social media, σύμφωνα με το taxydromos.gr.

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με πληροφορίες του magnesianews.gr, ο 17χρονος Nικόλαος Παλάσκας, γιος του Αργύρη Παλάσκα, γυμναστή του Ολυμπιακού Βόλου, βρισκόταν με την παρέα του στα πεζούλια, στο πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο νεαρός φέρεται να έχασε την ισορροπία του, να γλίστρησε και να τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι. Παρά το γεγονός ότι σηκώθηκε, κατέρρευσε αμέσως μετά, μπροστά στα μάτια των φίλων του.

Ακολούθησαν σκηνές πανικού. Οι φίλοι του άρχισαν να καλούν σε βοήθεια, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που έφτασε γρήγορα στο σημείο και μετέφερε τον 17χρονο στο Νοσοκομείο Βόλου. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι του νεαρού βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, μην μπορώντας να συνειδητοποιήσουν πως μέσα σε μια στιγμή χάθηκε τόσο άδικα ένας νέος άνθρωπος.