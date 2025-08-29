Μια αφίσα υπέρ της Παλαιστίνης και κάποια αυτοκόλλητα κατά του Ισραήλ στην ταβέρνα «Αξιώτισσα» της Νάξου, στάθηκαν η αφορμή για να ξεσπάσει καυγάς μεταξύ Εβραίων τουριστών και του ιδιοκτήτη του μαγαζιού.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Daily Mail, στην οποία έγινε η καταγγελία των τουριστών, όλα πήγαιναν καλά, μέχρι που η έφηβη κόρη της Jude Lobb, πήγε στην τουαλέτα και είδε ότι το εσωτερικό του εστιατορίου ήταν γεμάτο με αυτοκόλλητα και αφίσες – τουλάχιστον ένα από τα οποία έγραφε «μποϊκοτάζ στο ισραηλινό απαρτχάιντ», όπως είπε.

Στη συνέχεια μια σερβιτόρα πήγε στο τραπέζι τους και τους επέπληξε, λέγοντας ότι κάποιος από την παρέα πήγε να βγάλει ένα από τα αυτοκόλλητα, κάτι που χαρακτήρισε ως «απαράδεκτο» και στη συνέχεια επενέβη και ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας.

«Η σερβιτόρα ήρθε και τη ρώτησα γιατί, με όλα τα προβλήματα στον κόσμο, διάλεξαν να εστιάσουν μόνο σε αυτό;» υποστηρίζει η Lobb. «Τότε ήταν που ο ιδιοκτήτης ήρθε πολύ κοντά στο πρόσωπό μου και είπε: “Φύγετε γ@μ***νοι από το εστιατόριό μου!”. Φώναξε τόσο δυνατά που τον άκουσαν και άλλοι πελάτες: “Είναι Σιωνιστές! Σιωνιστές!… Φύγετε γ@μ***νοι από το εστιατόριό μου!”»

Η παρέα έφυγε, αλλά ο καυγάς συνεχίστηκε.

«Καθώς φεύγαμε, μας αποδοκίμαζαν και μας χειροκροτούσαν ειρωνικά άλλοι πελάτες του εστιατορίου», λέει η τουρίστρια από το Λονδίνο.

Η Nicola Gee, 50 ετών, που ήταν στην ίδια παρέα με τον σύζυγό της και τις δύο κόρες τους, πρόσθεσε: «Μας φώναζαν “Σιωνιστές”, και αυτός ο δημόσιος εξευτελισμός ήταν το πιο σοκαριστικό. Ήταν σαν να είχαμε πάνω μας χαραγμένα τα κίτρινα αστέρια του Ολοκαυτώματος. Έτσι ένιωσα».

Ο ιδιοκτήτης στη συνέχεια ακολούθησε την ομάδα των 13 στο πάρκινγκ, μαζί με άλλους πελάτες, φωνάζοντάς τους ότι «σκοτώνετε γ@μ***να μωρά» και «υποστηρίζετε αυτή τη γενοκτονία».

«Η μία μου κόρη ήταν πολύ αναστατωμένη και προσπάθησε να μιλήσει στον ιδιοκτήτη για τους ομήρους – τον ρώτησε αν ξέρει για τον Ariel και τον Kfir Bibas [τα κοκκινομάλλικα αγοράκια που σκοτώθηκαν ενώ ήταν όμηροι στη Γάζα]. Και δεν ήξερε· ήταν απλώς αδαής. Προσπάθησε να του εξηγήσει τι σημαίνει “σιωνιστής” και πάλι, δεν ήξερε. Δεν τους ενδιέφεραν τα γεγονότα. Όταν ρώτησα γιατί αυτός ο πόλεμος είναι ο μόνος που τους νοιάζει, δεν μπορούσε να απαντήσει» ανέφερε.

Όταν επικοινώνησε μαζί του η Daily Mail, ο ιδιοκτήτης είπε τη δική του εκδοχή των γεγονότων, την οποία εξιστορεί και σε ανάρτησή του στα social media.

«26 χρόνια τώρα ήταν επιλογή μας να μην βουλώσουμε το στόμα μας και γι’ αυτό έχουμε πληρώσει το τίμημα»

Ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας «Αξιώτισσα» εξηγεί ότι η σωστή μεριά της Ιστορίας είναι […] , ενάντια στις καταστροφικές πολιτικές της εξουσίας και στη φρίκη του πολέμου και γι’ αυτό «κολλήσαμε τα δυο αυτοκόλλητα που καταδικάζουν τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη και το απαρτχάιντ που έχει επιβάλει το Ισραήλ στη Γάζα».

«Έλα όμως που κάποιοι πελάτες αποφάσισαν να μας επιβάλουν τις δικές τους απόψεις» προσθέτει και καταγγέλλει ότι όταν ζήτησαν τα ρέστα από τους συγκεκριμένους πελάτες, μία από την παρέα «άρχισε να ουρλιάζει προς τους άλλους πελάτες να μην ξανάρθουν στην ταβέρνα γιατί είμαστε ρατσιστές ενάντια στους Εβραίους» και ότι, μία από την παρέα «στέλεχος ενός οργανισμού που προωθεί στη Βρετανία στρατηγικούς πολεμικούς σχεδιασμούς (ELNET) και συναντιέται με τον εγκληματία Νετανιάχου και τον αρχιφασίστα υπουργό πολέμου του Ισραήλ Yoav Gallant όπως έγινε το Σεπτέμβριο του 24, όταν πήγαν και στη Γάζα».

Τέλος, ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας της Νάξου, λέει ότι επιχείρησαν να φύγουν χωρίς να πληρώσουν και ότι «μετά το δημοσίευμα ακολούθησε μπαράζ με μαζικές αρνητικές κριτικές στα σόσιαλ από ψεύτικα προφίλ με συκοφαντίες και απειλές».

Η ανάρτηση της ταβέρνας «Αξιώτισσα»:

Η σωστή μεριά της Ιστορίας δεν είναι ένας αναπαυτικός καναπές σε μια ήρεμη γωνιά. Είναι ένας διαρκής αγώνας για την κοινωνική δικαιοσύνη και την αξιοπρέπεια, ενάντια στις καταστροφικές πολιτικές της εξουσίας και στη φρίκη του πολέμου.

26 χρόνια τώρα που λειτουργεί το μαγαζί, ήταν επιλογή μας να μην βουλώσουμε το στόμα μας και να κοιτάμε τη δουλίτσα μας και μόνο, και γι’ αυτό έχουμε πληρώσει το τίμημα. Είμαστε ταγμένοι στη φωτεινή πλευρά της ζωής και αυτή η ένταξη δεν διαχωρίζει προσωπική και εργασιακή ζωή, είναι συνολική και μας διαπερνάει.

Γι΄ αυτόν ακριβώς το λόγο κολλήσαμε τα δυο αυτοκόλλητα που καταδικάζουν τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη και το απαρτχάιντ που έχει επιβάλει το Ισραήλ στη Γάζα.

Έλα όμως που κάποιοι πελάτες αποφάσισαν να μας επιβάλουν τις δικές τους απόψεις!

Την περασμένη Δευτέρα στις 25/8, μια παρέα Βρετανών θεώρησε αναφαίρετο δικαίωμά τους να σκίσει το ένα αυτοκόλλητο. Όταν τους ζητήσαμε το λόγο, μια από τις γυναίκες της παρέας απασφάλισε!

Άρχισε να ουρλιάζει προς τους άλλους πελάτες να μην ξανάρθουν στην ταβέρνα γιατί είμαστε ρατσιστές ενάντια στους Εβραίους. Ανταπαντήσαμε ότι αυτοί είναι υποστηριχτές γενοκτονίας και εγκληματιών πολέμου και ότι στηρίζουμε τις μαζικές διαδηλώσεις των Ισραηλινών ενάντια στη γενοκτονία.

Η κυρία, αργότερα με ένα γκουγκλάρισμα αποδείχτηκε ότι δεν ήταν μια τυχαία Βρετανοεβραία τουρίστρια, αλλά στέλεχος ενός οργανισμού που προωθεί στη Βρετανία στρατηγικούς πολεμικούς σχεδιασμούς (ELNET) και συναντιέται με τον εγκληματία Νετανιάχου και τον αρχιφασίστα υπουργό πολέμου του Ισραήλ Yoav Gallant όπως έγινε το Σεπτέμβριο του 24, όταν πήγαν και στη Γάζα.

Και τότε σηκώθηκαν να φύγουν -στα τσακίδια- αλλά υπήρχε μια λεπτομέρεια: Δεν είχαν πληρώσει. Και πέραν του οικονομικού (13 άτομα!) τίθεται και ζήτημα γοήτρου. Τι είναι αυτοί οι τύποι που συμπεριφέρονται μέσα στο σπίτι μας σα να είναι φέουδό τους; Έρχονται, σκίζουν αυτοκόλλητα, μας βρίζουν και πάνε να φύγουν έτσι χωρίς κανένα τίμημα; Πόσο αποικιοκρατική και κυριαρχική μπορεί να είναι η στάση τους;

Κάπου όπα!

Οι διαπληκτισμοί συνεχίστηκαν στο πάρκινγκ του μαγαζιού μέχρι που τελικά ένας από δαύτους μπήκε μέσα και πλήρωσε.

Και ξεκινάει η επόμενη πράξη του έργου. Το δημοσίευμα της Daily Mail ανέβασε το λέβελ. Μετά το δημοσίευμα ακολούθησε μπαράζ με μαζικές αρνητικές κριτικές στα σόσιαλ από ψεύτικα προφίλ με συκοφαντίες και απειλές. Από χτες, Πέμπτη, έχουμε λάβει ημαιλ και τηλεφωνήματα που απειλούν τη ζωή μας, το μαγαζί και την οικογένειά μας.

Όπως έχουμε ξαναπεί σε παλιότερη υπόθεση, θα μας γαργαλίσουν τα πατουσάκια!

Ωστόσο, είναι πραγματικά εμψυχωτικό και συγκινητικό ότι έχει ξεσηκωθεί ένα κύμα αλληλεγγύης εδώ στη Νάξο, στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό, με μηνύματα συμπαράστασης αλλά και αντιδράσεις στα σόσιαλ. Από χτες δεχόμαστε τηλεφωνήματα στήριξης από όλη την Ευρώπη!

Καθώς επίσης, είναι αξιομνημόνευτη η υποστηρικτική στάση των εργαζόμενων στο μαγαζί που στέκονται με αξιοπρέπεια και παρρησία απέναντι στην επίθεση που δεχόμαστε.

Και τέλος, όπως είπαμε, εκτός από το καλό φαγητό που συνεχώς καταβάλλουμε προσπάθειες για να προσφέρουμε στον κόσμο, είναι γνωστό τι πρεσβεύουμε εδώ και δεκαετίες, όπως είναι γνωστό ότι είναι βασική μας προτεραιότητα ο χώρος μας να είναι συμπεριληπτικός και ασφαλής.

Σε όποιον δεν αρέσουμε δεν είναι υποχρεωτικό να έρχεται στην ταβέρνα!