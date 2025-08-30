Εντός έδρας και με αντίπαλο τη Μακάμπι Τελ Αβίβ θα ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League, όπως έγινε γνωστό το Σάββατο (30/8).

Ο «δικέφαλος του βορρά» έμαθε την Παρασκευή (28/8) τους οκτώ αντιπάλους του και μια μέρα μετά έμαθε και το αναλυτικό πρόγραμμα, με τους Ισραηλινούς να είναι ο πρώτος αντίπαλος ενώ για τη 2η αγωνιστική η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Θέλτα.

Ο ΠΑΟΚ συμμετείχε και πέρυσι στη League Phase του Europa League αλλά δεν κατάφερε να φτάσει στους «16» μετά τον αποκλεισμό του από τη Στεάουα, έχοντας ως στόχο να κάνει φέτος καλύτερη πορεία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των «ασπρόμαυρων»

1η αγωνιστική, 24 Σεπτεμβρίου 2025: ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ

2η αγωνιστική, 2 Οκτωβρίου 2025: Θέλτα – ΠΑΟΚ

3η αγωνιστική, 23 Οκτωβρίου 2025: Λιλ – ΠΑΟΚ

4η αγωνιστική, 6 Νοεμβρίου 2025: ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις

5η αγωνιστική, 27 Νοεμβρίου 2025: ΠΑΟΚ – Μπραν

6η αγωνιστική, 11 Δεκεμβρίου 2025: Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ

7η αγωνιστική, 22 Ιανουαρίου 2026: ΠΑΟΚ – Ρεάλ Μπέτις

8η αγωνιστική, 29 Ιανουαρίου 2026: Λιόν – ΠΑΟΚ