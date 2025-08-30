Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Βόλο εκτός έδρας για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League, το παιχνίδι όμως είναι σαν… εντός έδρας καθώς 13.000 οπαδοί του έχουν μετατρέψει σε Καραϊσκάκη το Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Εδώ και καιρό ήταν γνωστό ότι οι φίλοι των «ερυθρόλευκων» περίμεναν πώς και πώς το συγκεκριμένο παιχνίδι καθώς σε αυτό της πρεμιέρας με τον Αστέρα Τρίπολης δεν μπορούσαν να βρεθούν στο Καραϊσκάκη λόγω τιμωρίας.

Η αναμέτρηση με τους Θεσσαλούς, επομένως, ήταν αυτή στην οποία οι οπαδοί του Ολυμπιακού μπορούσαν για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν να δουν από κοντά την ομάδα τους και φρόντισαν να προμηθευτούν όσο περισσότερα εισιτήρια μπορούσαν.

Στις εξέδρες του Πανθεσσαλικού Σταδίου, τελικά, βρέθηκαν περισσότεροι από 13.000 φίλοι των «ερυθρόλευκων», οι οποίοι αποθέωσαν τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους παίκτες του δημιουργώντας πολύ όμορφη ατμόσφαιρα.