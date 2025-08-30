Στην Αθήνα θα βρίσκεται το πρωί της Κυριακής (31/8) ο Μεχντί Ταρεμί για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει διετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, ο οποίος συμφώνησε σε όλα με την Ίντερ.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης το είχε πει στο περιθώριο της κλήρωσης της League Phase του Champions League ότι θα αποκτηθεί σέντερ φορ και απομένουν μόνο τα τυπικά, μόνο η ανακοίνωση της ΠΑΕ δηλαδή, για να επιβεβαιωθεί.

Οι «ερυθρόλευκοι» έθεσαν ως στόχο να αποκτήσουν τον Ιρανό φορ τον «νερατζούρι» και τα κατάφεραν καθώς υπάρχει απόλυτη συμφωνία τόσο με τον ίδιο όσο και με την ιταλική ομάδα, με την οποία είχε συμβόλαιο μέχρι το 2027.

Η Ίντερ είπε το «ναι» στην πρόταση δύο εκατ. ευρώ που κατέθεσε ο Ολυμπιακός, ενώ ο Ταρεμί έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο δύο χρόνων με τις ετήσιες απολαβές του να είναι στα 2,5 εκατ. ευρώ.

Συμβόλαιο που θα υπογράψει αφού πρώτα περάσει ιατρικές εξετάσεις, με την άφιξή του στην Αθήνα, όπως προαναφέρθηκε, να έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Κυριακής (31/8).