Μπροστά σε περισσότερους από 13.000 φιλάθλους του που μετέτρεψαν σε Καραϊσκάκη το Πανθεσσαλικό Στάδιο, ο Ολυμπιακός με γκολ των Τσικίνιο και Ρέτσου επικράτησε του Βόλου με 2-0 και πήρε τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμες αγωνιστικές της Stoiximan Super League.

Από το ξεκίνημα του αγώνα, όπως αναμενόταν άλλωστε, οι «ερυθρόλευκοι» πήραν την κατοχή της μπάλας και ήταν αυτοί που προσπαθούσαν να κάνουν παιχνίδι και να καταφέρουν να γίνουν απειλητικοί. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε την πρώτη της τελική προσπάθεια στο 4′ με τον Τσικίνιο που κατέβασε ωραία αλλά ήταν άστοχος, για να ακολουθήσει στο 10′ φάση για τους γηπεδούχους με το φάουλ του Χουάνπι που απέκρουσε ο Τζολάκης.

Το παιχνίδι συνεχιζόταν με τους πρωταθλητές να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων αλλά να δυσκολεύονται στο να ανοίξουν την αντίπαλη άμυνα, έχοντας την καλύτερή τους φάση για το πρώτο ημίχρονο στο 29′, όταν ο Τσικίνιο έκανε πολύ ωραία το γύρισμα από δεξιά αλλά ο Πνευμονίδης, αν και αμαρκάριστος, δεν κατάφερε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα.

Αυτό λίγο έλειψε να το πετύχει στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Μύγας με κεφαλιά για τους γηπεδούχους, μετά την ωραία σέντρα του Χουάνπι, αλλά ο Τζολάκης έκανε μεγάλη επέμβαση με το πόδι και κράτησε το 0-0.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά και είχε ευκαιρία στο 48′ με το σουτ του Πνευμονίδη που απέκρουσε ο Σιαμπάνης και στο 50′ με τον Ελ Κααμπί, μετά την κάθετη του Πνευμονίδη, τον οποίο νίκησε ο τερματοφύλακας του Βόλου.

Λίγα λεπτά μετά, στο 54′, οι Πειραιώτες σκόραραν με τον Ελ Κααμπί μετά το βολέ του Τζολάκη και την κακή έξοδο του Σιαμπάνη αλλά ο βοηθός είχε σηκώσει το σημαιάκι για οφσάιντ και η τεχνολογία επιβεβαίωσε την απόφασή του, με αποτέλεσμα το γκολ να ακυρωθεί. Το παιχνίδι, επομένως, παρέμεινε στο 0-0, με τον Σιαμπάνη να αποκρούει στο 57′ το σουτ του Νασιμέντο, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» πίεζαν για το γκολ.

Στο 66′ ο Μεντιλίμπαρ έκανε τις πρώτες αλλαγές, βγάζοντας Πνευμονίδη και Γκαρθία για να βάλει Στρεφέτσα και Έσε, για να έρθει τελικά το γκολ για την ομάδα του στο 77′: Εκτέλεση κόρνερ με πάσα, σέντρα του Στρεφέτσα και ο Τσικίνιο κινήθηκε στο πρώτο δοκάρι και με… τακουνάκι έκανε το 0-1!

Ο Ολυμπιακός είχε, πλέον, το προβάδισμα και από εκεί και πέρα διαχειρίστηκε σωστά την κατάσταση, πετυχαίνοντας και δεύτερο γκολ στο 85′ με κοντινή προσπάθεια του Ρέτσου, μετά το κόρνερ του Γιαζίτσι και το νέο τακουνάκι του Τσικίνιο, παίρνοντας τη 2η νίκη του σε ισάριθμες αγωνιστικές.

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Χέρμανσον, Κάργας, Μύγας, Μαρτίνες (79′ Ασεχνούν), Τζόκα, Κόμπα, Χουάνπι, Λάμπρου (79′ Θάρθανα), Χάμουλιτς (69′ Μακνί).

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία (66′ Έσε), Νασιμέντο (89′ Καμπελά), Μαρτίνς (78′ Γιαζίτσι), Τσικίνιο (89′ Σιπιόνι), Πνευμονίδης (66′ Στρεφέτσα), Ελ Κααμπί.