Ο Όσκαρ Πιάστρι ήταν πιο γρήγορος από όλους στις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου (30/8) και με χρόνο 1:08.662, ο οποίος αποτελεί και ρεκόρ πίστας, πήρε την pole position για το γκραν πρι της Formula 1 στην Ολλανδία.

Ο οδηγός της McLaren ήταν εκπληκτικός στην τελευταία περίοδο των δοκιμαστικών και κατάφερε με ρεκόρ πίστας να εξασφαλίσει ότι θα είναι στην 1η θέση στην έναρξη του αγώνα της Κυριακής (31/8), αφήνοντας στη 2η θέση τον Λάντο Νόρις για μόλις 12 χιλιοστά του δευτερολέπτου ενώ από την 3η θέση θα εκκινήσει ο Φερστάπεν.

Από εκεί και πέρα, την 4η θέση στις κατατακτήριες δοκιμές πήρε ο Χαντζάρ, την 5η ο Ράσελ, την 6η ο Λεκλέρ, την 7η ο Χάμιλτον, την 8η ο Λόσον, την 9η ο Σάινθ και τη 10η ο Αλόνσο.

«Αυτό ήταν το απόλυτο παράδειγμα του να αποδίδεις τη σωστή στιγμή. Όλο το Σαββατοκύριακο ένιωθα καλά, αν και υπήρχαν κάποια σημεία της πίστας όπου δεν μπορούσα να βρω άλλο χρόνο. Δεν βελτιώθηκα σε αυτά τα σημεία, αλλά βρήκα χρόνο αλλού, είμαι πολύ χαρούμενος με το αποτέλεσμα», ήταν τα λόγια του Πιάστρι μετά το τέλος των δοκιμαστικών.