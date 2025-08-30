Στην Αθήνα αναμένεται την Κυριακή (31/8) ο Βισέντε Ταμπόρδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει συμφωνήσει σε όλα με τη Μπόκα Τζούνιορς.

Μετά την πρόκριση επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ οι «πράσινοι» είχαν… φορτσάρει με στόχο να αποκτήσουν τον 24χρονο Αργεντίνο επιθετικό χαφ και τελικά οι προσπάθειές τους είχαν αποτέλεσμα.

Το «τριφύλλι» έπεισε τη Μπόκα Τζούνιορς να πει το «ναι» προσφέροντάς της το ποσό των 5 εκατ. δολαρίων για το 80% των δικαιωμάτων του παίκτη, ο οποίος αγωνιζόταν στην Πλατένσε ως δανεικός. Ένας δανεισμός που διακόπηκε τώρα προκειμένου να μετακομίσει στην Ελλάδα.

Ο Ταμπόρδα αναμένεται την Κυριακή (31/8) στην Αθήνα και από εκεί και πέρα θα περάσει ιατρικές εξετάσεις και αν όλα πάνε καλά σε αυτές θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό και θα τεθεί στη διάθεση του Ρουί Βιτόρια.