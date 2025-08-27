Η συμφωνία του Παναθηναϊκού με τη Μπόκα Τζούνιορς για την απόκτηση του Βιθέντε Ταμπόρδα είναι οριστική, με το ESPN της Αργεντινής να τονίζει ότι η μεταγραφή θα γίνει 100%.

Ο 24χρονος Αργεντίνος επιθετικός χαφ έγινε προτεραιότητα για τους «πράσινους» μετά την πρόκριση επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ και οι συζητήσεις με τη Μπόκα οδήγησαν στο επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή σε συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Όπως μετέδωσε το ESPN της Αργεντινής, ο παίκτης 100% θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα καθώς η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό θεωρείται δεδομένη πλέον, με τη Μπόκα Τζούνιορς να βάζει στο ταμείο της κάτι περισσότερο από 5 εκατ. ευρώ.

Ο Ταμπόρδα είχε παραχωρηθεί ως δανεικός στην Πλατένσε με την οποία πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος Απερτούρα και περιμένει πλέον να πάρει την άδεια της Μπόκα Τζούνιορς -η οποία θα έχει και ποσοστό μεταπώλησης- για να ταξιδέψει στην Ελλάδα για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφές.