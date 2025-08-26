Δεδομένη θεωρούν, πλέον, στην Αργεντινή τη συμφωνία του Παναθηναϊκού με τη Μπόκα Τζούνιορς για την απόκτηση του Βιθέντε Ταμπόρδα, ο οποίος περιμένει να ανάψει το πράσινο φως για να ταξιδέψει στην Αθήνα.

Το όνομα του 24χρονου Αργεντίνου επιθετικού χαφ, ο οποίος μπορεί να παίξει και στα άκρα της επίθεσης αν χρειαστεί, έχει έρθει στο προσκήνιο για τους «πράσινους» τις τελευταίες μέρες και στη νότια Αμερική είναι σίγουροι για ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της Αργεντινής, είναι θέμα χρόνου πλέον το να οριστικοποιηθεί η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές και αναφέρουν και το ποσό: 4,5 εκατ. δολάρια, δηλαδή κάτι παραπάνω από 3,9 εκατ. ευρώ, αναμένεται να δώσει ο Παναθηναϊκός για να αγοράσει το 80% των δικαιωμάτων του παίκτη, με τη Μπόκα να έχει ποσοστό μεταπώλησης.

Ο Ταμπόρδα αγωνίζεται ως δανεικός στην Πλατένσε, με την οποία πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος Απερτούρα, έχοντας 4 γκολ και μία ασίστ σε 15 συμμετοχές στο νέο πρωτάθλημα.