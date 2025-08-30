Η αμερικανική κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προωθεί σχέδια για την μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου, ανέφερε σήμερα η Wall Street Journal, επικαλούμενη αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Αυτή η αλλαγή ονομασίας του μεγαλύτερου υπουργείου της αμερικανικής κυβέρνησης ενδέχεται να απαιτεί την έγκριση του Κογκρέσου.

Εντούτοις, ο Λευκός Οίκος διερευνά εναλλακτικές μεθόδους για να υλοποιήσει αυτή την αλλαγή, τονίζει το δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας.

Πότε είχε δημιουργηθεί και πότε καταργήθηκε το υπουργείο Πολέμου

Το αμερικανικό Υπουργείο Πολέμου (War Department) αποτέλεσε έναν από τους βασικότερους θεσμούς της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Δημιουργήθηκε το 1789 με αποστολή την οργάνωση και τη διοίκηση του Στρατού Ξηράς, ενώ σε καθοριστικές στιγμές, όπως ο Αμερικανικός Εμφύλιος και οι δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι, είχε τον κεντρικό ρόλο στον συντονισμό της πολεμικής προσπάθειας. Το Πεντάγωνο, μάλιστα, χτίστηκε το 1943 για να στεγάσει τις υπηρεσίες του. Το Υπουργείο Πολέμου καταργήθηκε το 1947, όταν με τον Νόμο Εθνικής Ασφαλείας δημιουργήθηκε το σημερινό Υπουργείο Άμυνας (Department of Defense), που ενοποίησε Στρατό, Ναυτικό και Αεροπορία υπό ενιαία ηγεσία.