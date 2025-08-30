Έναν εφιάλτη καταγγέλλει ότι ζούσε στα χέρια του συντρόφου της μία 25χρονη. «Με κλείδωσε στο σπίτι και έφυγε. Νωρίτερα με χτύπησε. Με εκδίδει χωρίς τη θέλησή μου», φέρεται να είπε η νεαρή στους αστυνομικούς για τον σύντροφό της.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, η γυναίκα κάλεσε στο κέντρο της άμεσης δράσης τα ξημερώματα της 19ης Αυγούστου για να ζητήσει βοήθεια και να καταγγείλει τον σύντροφό της.

Μάλιστα φέρεται να υποστήριξε πως από τον Δεκέμβριο του 2024 ο 23χρονος σύντροφός της μαζί με ακόμα έναν 33χρονο, την έπεισαν να ανοίξει λογαριασμό σε ιστοσελίδα και να προχωράει σε αναρτήσεις βίντεο ερωτικού περιεχομένου.

Επιπλέον, όπως είπε, την ανάγκαζαν να πραγματοποιεί ραντεβού με πελάτες σε όλη την Ελλάδα, να πληρώνεται από αυτούς και να παραδίδει τα χρήματα στους δύο άνδρες.

Η 25χρονη ανέφερε επίσης ότι ένα τρίτο άτομο βιντεοσκοπούσε τις ερωτικές στιγμές που είχε με τον 23χρονο χωρίς εκείνη να το γνωρίζει.

Οι αστυνομικοί της ασφάλειας έπειτα από σχετικά εντάλματα προχώρησαν στις συλλήψεις του 23χρονου και του 33χρονου. Ο σύντροφος της νεαρής γυναίκας κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ ο 33χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.