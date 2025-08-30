Παραλίγο τραγωδία την Παρασκευή (29/8/25) σε χωριό της Σπερχειάδας του Δήμου Μακρακώμης.

του ανταποκριτή μας από το Lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ 30χρονος Πακιστανός προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του με μαχαίρι.

Επενέβη ομοεθνής του και πάνω στην προσπάθεια να τον αφοπλίσει, φέρεται ο 30χρονος να τραυματίστηκε μόνος του σοβαρά στο πόδι.

Αιτία του επεισοδίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του ρεπορτάζ, ήταν ότι ο 30χρονος ζητούσε τα χαρτιά του για να μπορέσει να επιστρέψει στην πατρίδα του, τα οποία και κρατούσε παράνομα ο άλλος Πακιστανός. Πάνω στην απελπισία του απείλησε ότι θα αυτοκτονήσει και τελικά κατέλεξε στο Νοσοκομείο Λαμίας με βαθύ τραύμα στο πόδι.

Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στη χειρουργική κλινική και μάλιστα τις πρώτες ώρες φρουρούμενος, καθώς σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του άλλου αλλοδαπού για υπεξαγωγή εγγράφων, καθώς παραδέχτηκε ότι κρατούσε τα ξένα χαρτιά αλλά όπως υποστήριξε κατ’ επιταγή των γονιών του 30χρονου. Συνελήφθη από αστυνομικούς του ΑΤ Σπερχειάδας και αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή Εισαγγελέα.