Έντονα καιρικά φαινόμενα παρατηρούνται τις τελευταίες ώρες στη δυτική Ελλάδα, με καταιγίδες και δυνατούς ανέμους να πλήττουν την Κέρκυρα, τα Ιωάννινα και την Κοζάνη.

Η ΕΜΥ είχε εκδώσει νωρίτερα σήμερα έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού για τις περιοχές της Κέρκυρας, τους Παξούς και την Ήπειρο, με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα συνοδεύονται από πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις.

Οι καταιγίδες που «χτυπούν» την Κέρκυρα, από νωρίς το απόγευμα έχουν δημιουργήσει προβλήματα σε πολλές περιοχές του νησιού.

Λόγω της καταρρακτώδους βροχής έχουν πλημμυρίσει δρόμοι στην πόλη της Κέρκυρας, τόσο στο ιστορικό κέντρο, όσο και περιμετρικά.

Βροχή Κέρκυρα τώρα Posted by CORFUTVNEWS.GR on Saturday, August 30, 2025

Δείτε βίντεο

Ζημιές έχει υποστεί και το δίκτυο ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα το κέντρο της πόλης και χωριά στη βόρεια Κέρκυρα να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα.

Στο αεροδρόμιο δεν πραγματοποιείται καμία απογείωση ή προσγείωση αεροσκάφους λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης, της κεραυνικής δραστηριότητας καθώς και της χαμηλής νέφωσης.

Στα Ιωάννινα, οι ισχυροί άνεμοι γκρέμισαν την σκηνή λόγου, όπου απόψε θα έδιναν συναυλία η Άννα Βίσση, ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας.

Πτώσεις δέντρων σε Κοζάνη και Πτολεμαϊδα

Ισχυροί άνεμοι πνέουν αυτή την ώρα στην πόλη της Πτολεμαΐδας και στην ευρύτερη περιοχή με αποτέλεσμα να πέσουν μεγάλα δέντρα σε ανοικτούς χώρους.

Στο Παλαιό Πάρκο η πτώση πεύκου έφραξε μία εκ των εισόδων του, στο Εμπορικό κέντρο ένα τεράστιο κλαδί σωριάστηκε σε πεζόδρομο, ενώ, στην Κοινότητα Περδίκκα οι θυελλώδεις άνεμοι γέμισαν με κλαδιά δέντρων την κεντρική οδό.

Επίσης, ο δυνατός άνεμος ήταν τόσο ισχυρός στην πόλη της Πτολεμαϊδας που «ξερίζωσε» μέχρι και μπαλκόνι πολυκατοικίας.

Πτώσεις δέντρων όμως καταγράφονται και στην πόλη της Κοζάνης.

Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος σχηματίστηκε στο Ιόνιο – Δείτε εικόνες

Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό φαινόμενο παρατηρήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στον Αρίλλα Θεσπρωτίας και τους Παξούς, όταν σχηματίστηκε υδροστρόβιλος ορατός από αρκετά μεγάλη απόσταση.

Η δίνη αναπτύχθηκε μέσα στη θάλασσα και παρέμεινε ορατή για αρκετά λεπτά, δημιουργώντας εντυπωσιακή εικόνα με το νερό να υψώνεται προς τον ουρανό. Το περιστατικό συγκέντρωσε τα βλέμματα κατοίκων και επισκεπτών, οι οποίοι έσπευσαν να το καταγράψουν σε βίντεο και φωτογραφίες.