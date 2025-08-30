Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα συνοδεύονται από πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις.

Ειδικότερα, όπως σημειώνει η ΕΜΥ στις περιοχές Κέρκυρας, Παξών και Ηπείρου προβλέπονται από σήμερα Σάββατο (30-08-25) το απόγευμα μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (31-08-2025) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα συνοδεύονται από πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις.

Σημειώνεται πως το βαρομετρικό χαμηλό αναμένεται να απασχολήσει για περίπου 12 ώρες τμήματα δυτικής και βόρειας Ελλάδας. «Θέλει προσοχή γιατί τα φαινόμενα μπορεί να συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και χαλαζοπτώσεων», σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Η χώρα χωρίζεται ουσιαστικά σε δύο τμήματα από το μεσημέρι-απόγευμα και στη συνέχεια: από τη μία στη δυτική και βόρεια χώρα από το μεσημέρι ο καιρός θα γίνει πιο φθινοπωρινός. Προσοχή σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Μακεδονία, πιθανόν και δυτική Στερεά, όπου μπορεί να σημειωθούν έντονες βροχές και καταιγίδες. Πάντως, ο καλοκαιρινός καιρός θα επικρατήσει στα ανατολικά και νότια με ηλιοφάνεια.

Η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με καλές θερμοκρασίες και με το μελτέμι να επανέρχεται στο Αιγαίο.

«Φαίνεται ότι ολοένα και περισσότερο μέσα στον Σεπτέμβριο θα μας έρχονται και περισσότερες διαταραχές από την κεντρική Ευρώπη, δηλαδή θα αλλάξει η ατμοσφαιρική κυκλοφορία και τα θερμά κύματα θα αρχίσουν να περιορίζονται ή να έχουν μικρότερη διάρκεια γιατί θα έχουν επίδραση από κακοκαιρίες από την Ευρώπη. Σίγουρα θα έχουμε περισσότερες βροχές σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα», σημείωσε ο κ. Μαρουσάκης.

Ο καιρός σήμερα – Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, όμως από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και βαθμιαία στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες που πιθανόν κατά τόπους από το απόγευμα στις περιοχές Κέρκυρας, Παξών και Ηπείρου να είναι ισχυρές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο 6 μποφόρ και μόνο στα Δωδεκάνησα θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, τοπικά στα ανατολικά τους 36 και στη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή 31-08-2025

Στη δυτική και τη βόρεια χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός, από τις πρωινές ώρες στα δυτικά, από νωρίς το απόγευμα στη Μακεδονία και από το βράδυ στη Θράκη.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θεσσαλία το πρωί.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5, τοπικά στο νότιο Αιγαίο 6 και από το μεσημέρι στα δυτικά βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά και βόρεια. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιονίου τους 30 με 32 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα 01-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στη Μακεδονία και τη Θράκη τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Τρίτη 02-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Ο καιρός την Τετάρτη 03-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις από το απόγευμα στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.