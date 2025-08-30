Λίγα 24ωρα μετά τον ντροπιαστικό αποκλεισμό στο Carabao Cup από τη Γκρίμσμπι, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη φετινή Premier League με το αγχωτικό 3-2 επί της Μπέρνλι για την 3η αγωνιστική.

Η σεζόν άρχισε με εντός έδρας ήττα από την Άρσεναλ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ακολούθησε η εκτός έδρας ισοπαλία με τη Φούλαμ, μετά ήρθε το κάζο από τη Γκρίμσμπι και λίγο έλειψε η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ να παραμείνει χωρίς νίκη και στο εντός έδρας παιχνίδι με τη Μπέρνλι.

Η Γιουνάιτεντ άνοιξε το σκορ στο 27′ μετά την καραμπόλα σε Ντουμπράφκα και Κάλεν έπειτα από την κεφαλιά του Κασεμίρο, για να έρθει στο 55′ το 1-1 με την προβολή του Φόστερ. Παρ’ όλα αυτά, οι «κόκκινοι διάβολοι» δεν πτοήθηκαν και στο 57′ ξαναπήραν το προβάδισμα, αυτή τη φορά με τον Μπουμό μετά το γύρισμα του Νταλότ (2-1).

Στο 66′, όμως, το λάθος του Μπαγιντίρ είχε ως αποτέλεσμα το 2-2 από τον Άντονι, με το παιχνίδι να μετατρέπεται σε θρίλερ και την ομάδα του Μάντσεστερ να πιέζει συνεχώς με στόχο το τρίτο γκολ, το οποίο ήρθε λίγο πριν τη λήξη της αναμέτρησης.

Στο 96′ ο Ντιαλό κέρδισε πέναλτι και ένα λεπτό μετά ο Φερνάντες ανέλαβε την εκτέλεση και ευστόχησε για το 3-2, με τη Γιουνάιτεντ να πανηγυρίζει έτσι την πρώτη φετινή νίκη της.