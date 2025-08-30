Με τους Ντόρσεϊ και Μήτογλου να πετυχαίνουν από 18 πόντους και τον Λαρεντζάκη να ακολουθεί με 14, η Εθνική Ελλάδας δεν είχε κανένα πρόβλημα απέναντι στην Κύπρο, την οποία νίκησε 96-69 με στη Λεμεσό, κάνοντας το 2×2 στο EuroBasket 2025.

Η ατμόσφαιρα ήταν πολύ όμορφη πριν καν αρχίσει το παιχνίδι, με Έλληνες και Κύπριους να τραγουδούν μαζί τον Εθνικό Ύμνο, και από εκεί και πέρα η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έκανε αυτό που έπρεπε. Με τον Ντόρσεϊ να πετυχαίνει γρήγορα-γρήγορα 8 πόντους η Ελλάδα πήρε το προβάδισμα και έκλεισε την πρώτη περίοδο στο +9 (22-13).

Η Εθνική μας ομάδα μπήκε με σοβαρότητα και στη δεύτερη και κατάφερε να αυξήσει το προβάδισμά της *32-19), με τα μοναδικά προβλήματα να είναι τα χαμένα ριμπάουντ και η αστοχία στις βολές. Προβλήματα που δεν φάνηκαν αυτή τη φορά πάντως, λόγω της μεγάλης διαφοράς δυναμικότητας, με τον Σπανούλη να χρησιμοποιεί όλους τους παίκτες και την Εθνική να είναι στο +12 (43-31) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Η Ελλάδα μπήκε στην τρίτη περίοδο με στόχο να καθαρίσει οριστικά το ματς και ακριβώς αυτό έκανε, καθώς ο Λαρεντζάκης με τρίποντο έγραψα το 67-47, για να ακολουθήσει το καλάθι του Παπανικολάου για το 69-47 στο 30′.

Όλα ήταν εύκολα, με λίγα, λόγια για την Εθνική ομάδα παρά την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τους παίκτες του Σπανούλη να παραμένουν σοβαροί ως το φινάλε, με το τελικό σκορ να είναι 96-69.

Τα δεκάλεπτα: 13-22, 31-43, 47-69, 69-96