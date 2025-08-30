Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει την Κύπρο με στόχο τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμους αγώνες στο EuroBasket 2025, με την αναμέτρηση να αποκτά ιστορική σημασία καθώς για πρώτη φορά οι δύο ομάδες είναι αντιμέτωπες σε επίσημο αγώνα διεθνούς διοργάνωσης.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, η οποία δεν έχει στη διάθεσή της τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, είναι φυσικά το μεγάλο φαβορί για τη νίκη, σε ένα παιχνίδι που είναι ούτως ή άλλως ιδιαίτερο.

Όχι μόνο επειδή για πρώτη φορά οι δύο ομάδες κοντράρονται σε επίσημο αγώνα διεθνούς διοργάνωσης αλλά και επειδή είχαμε την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου, ο οποίος είναι κοινός.

Γεγονός που δεν πέρασε, φυσικά, απαρατήρητο από τη FIBA, η οποία έκανε σχετική ανάρτηση στον λογαριασμό του EuroBasket 2025 στο X.