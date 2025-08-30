Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει την Κύπρο στον δεύτερο αγώνα της στο EuroBasket 2025 και θα το κάνει χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής για να ξεκουραστεί.

Ο Greek Freak ήταν ασταμάτητος στη νίκη επί της Ιταλίας για την 1η αγωνιστική του ομίλου πετυχαίνοντας 31 πόντους και οι περισσότεροι περίμεναν ότι θα έμενε εκτός αποστολής για τον αγώνα με την Κύπρο ώστε να είναι ξεκούραστός για το παιχνίδι με τη Γεωργία την Κυριακή (31/8).

Οι… προβλέψεις, λοιπόν, επιβεβαιώθηκαν καθώς δεν θα αγωνιστεί κόντρα στους Κύπριους, με τον Σπανούλη να τον αφήνει εκτός αποστολής. Το παιχνίδι, άλλωστε, αναμένεται εύκολο για την Εθνική μας ομάδα και μάλλον είναι η κατάλληλη στιγμή ώστε ο Giannis να πάρει ανάσες.

Στην αποστολή της Ελλάδας για το ματς με την Κύπρο είναι οι Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Δημήτρης Κατσίβελης, Ντίνος Μήτογλου, Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Θάνασης Αντετοκούνμπο.