Τη δεύτερη της νίκη στο Eurobasket 2025 θέλει να πετύχει η Εθνική Ελλάδας στον 3ο όμιλο της διοργάνωσης, καθώς στις 18:15 (ΕΡΤ1) θα αντιμετωπίσει στο «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού την οικοδέσποινα Κύπρο.

Πρόκειται για μία αναμέτρηση με ιστορικό χαρακτήρα, καθώς για πρώτη φορά σε επίσημο αγώνα διεθνούς διοργάνωσης θα βρεθούν αντίπαλες οι εθνικές ομάδες Ελλάδας και Κύπρου. Ιδιαίτερη στιγμή αναμένεται στην ανάκρουση του εθνικού ύμνου, ο οποίος είναι κοινός και για τις δύο χώρες, με τους παίκτες αλλά και όλο το γήπεδο να ψάλλουν τον «Ύμνο εις την Ελευθερίαν».

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο το τουρνουά, επικρατώντας της Ιταλίας με 75-66 και στοχεύει ακόμη και στην πρωτιά του ομίλου. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής με 31 πόντους (14/20 δίποντα, 3/4 βολές), 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 29:02 λεπτά συμμετοχής, οδηγώντας την «γαλανόλευκη» στην πρώτη της επιτυχία.

Κομβικό ρόλο στην άμυνα είχε ο αρχηγός, Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος περιόρισε στους μόλις 4 πόντους τον ΝΒΑερ Σιμόνε Φοντέκιο. Σημαντική συνεισφορά είχαν επίσης ο Κώστας Σλούκας (9 πόντοι, 4 ασίστ), ο Ντίνος Μήτογλου (9 πόντοι, 4 ριμπάουντ) και ο Βασίλης Τολιόπουλος (8 πόντοι, 3 ασίστ) από τον πάγκο.

Η Κύπρος, από την πλευρά της, στην πρώτη συμμετοχή της σε Eurobasket έδειξε ανταγωνιστικότητα απέναντι στη Βοσνία, αλλά τελικά γνώρισε την ήττα με 91-64. Στο τρίτο δεκάλεπτο μείωσε τη διαφορά στους 9 πόντους, ωστόσο κατέρρευσε στο φινάλε, χάνοντας με 27 πόντους διαφορά. Παρ’ όλα αυτά, απέσπασε το χειροκρότημα για την προσπάθεια, με κορυφαίους τους Κωνσταντίνο Σιμιτζή (22 πόντοι) και Φίλιππο Τίγκα (12 πόντοι).

Ο Βασίλης Σπανούλης αναμένεται να δώσει χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που δεν αγωνίστηκαν ή έπαιξαν ελάχιστα στην πρεμιέρα, όπως ο Αλέξανδρος Σαμουντούροφ και ο Δημήτρης Κατσίβελης, ενώ θα έχει και την ευκαιρία να ξεκουράσει τον «Greek Freak».