Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική, λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Κιάτο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο χώρο συνάθροισης κοινού (μάλλον πρώην ντίσκο). Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα.

Μάλιστα, εξαιτίας των πυκνών καπνών, εστάλη μήνυμα σε κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.