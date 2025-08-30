Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική, λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Κιάτο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο χώρο συνάθροισης κοινού (μάλλον πρώην ντίσκο). Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο χώρο συνάθροισης κοινού, στην περιοχή του Κιάτο #Κορινθία.

Επιχειρούν 25 #πυροσβέστες με 10 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 30, 2025

Μάλιστα, εξαιτίας των πυκνών καπνών, εστάλη μήνυμα σε κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.