Εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα η ιδιοκτήτρια της μαύρης Porsche, που ενεπλάκη τα ξημερώματα σε σοβαρό τροχαίο με εγκατάλειψη, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, κοντά σε γνωστό εμπορικό κέντρο της Θέρμης.

Πρόκειται για 45χρονη γυναίκα, η οποία προσήχθη και οδηγήθηκε στη συνέχεια στο αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας για να καταθέσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbeast, η 45χρονη παραδέχτηκε πως εκείνη οδηγούσε το πολυτελές αυτοκίνητο την ώρα που σημειώθηκε το τροχαίο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως βρέθηκε θετική στο αλκοτέστ.

Η γυναίκα θα οδηγηθεί και στο νοσοκομείο για να γίνει αιμοληψία για μια πιο ακριβή μέτρηση

Σημειώνεται πως η Porsche συγκρούστηκε με δεύτερο αυτοκίνητο, από το οποίο απεγκλωβίστηκαν τραυματισμένα δύο άτομα- ένας άνδρας και μία γυναίκα (νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ).

Το όχημα ιδιοκτησίας της 45χρονης είχε βρεθεί εγκαταλελειμμένο σε παράδρομο της εθνικής οδού, έχοντας υποστεί υλικές ζημιές από τη σύγκρουση.

Εικόνες του τροχαίου από την ΕΡΤ:

Το χρονικό

Ήταν νωρίς το πρωί της Παρασκευής 29/8, όταν τα δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα που κινούνταν στο ρεύμα προς Χαλκιδική, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, συγκρούστηκαν και ακινητοποιήθηκαν εκτός οδοστρώματος. Οι δύο τραυματίες – ένας άνδρας και μία γυναίκα – επέβαιναν στο πρώτο όχημα, με την κατάσταση της γυναίκας να είναι πιο σοβαρή.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι το ένα όχημα (η μαύρη Porsche), το οποίο κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, συγκρούστηκε με το δεύτερο όχημα, το οποίο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Το ένα όχημα κατέληξε σε δέντρα και διαλύθηκε, ενώ η μαύρη Porsche, αφού έκανε σβούρες, κατέληξε σε κολόνα και στη συνέχεια σε παράδρομο.

Η οδηγός του δεύτερου οχήματος, της πολυτελούς μαύρης Porsche, εγκατέλειψε το σημείο, σπάζοντας την ηλιοροφή του οχήματος. Ξεκίνησε αμέσως να αναζητείται από τις Αρχές, για να εντοπιστεί τελικά αρκετές ώρες αργότερα.

Η έρευνα της αρμόδιας υπηρεσίας τροχαίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.