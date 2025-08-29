Μια 45χρονη επιχειρηματίας, η οποία δραστηριοποιείται τον χώρο των κέντρων αισθητικής και της περιποίησης νυχιών, έχει ταυτοποιηθεί από την ΕΛ.ΑΣ. ως η ιδιοκτήτρια της μαύρης Porsche που προκάλεσε το σοβαρό τροχαίο νωρίς σήμερα το πρωί στη Θέρμη στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι ακόμη γνωστό εάν η ίδια βρισκόταν στο τιμόνι τη στιγμή της σύγκρουσης.

Σημειώνεται πως στο τροχαίο ενεπλάκησαν δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα, μεταξύ των οποίων και η μαύρη Porsche, η οποία εγκαταλείφθηκε στο σημείο, με τον/την οδηγό της να αναζητείται.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως τα αυτοκίνητα κινούνταν επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Μουδανίων όταν συγκρούστηκαν. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι το ένα όχημα (η μαύρη Porsche), το οποίο κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, συγκρούστηκε με το δεύτερο όχημα, το οποίο έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Το ένα όχημα κατέληξε σε δέντρα και διαλύθηκε, ενώ η μαύρη Porsche, αφού έκανε σβούρες, κατέληξε σε κολόνα και στη συνέχεια σε παράδρομο.

Οι δύο επιβάτες του πρώτου αυτοκινήτου, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά τραυματισμένος, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Ο/Η οδηγός του πολυτελούς αυτοκινήτου φέρεται να απεγκλωβίστηκε, σπάζοντας την ηλιοροφή του οχήματος, και εξαφανίστηκε.

Οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό του/της οδηγού του πολυτελούς οχήματος συνεχίζονται.

Δείτε εικόνες του τροχαίου από την ΕΡΤ: