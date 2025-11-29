Συγκλονίζει η ανάρτηση του πατέρα του 19χρονου στρατιώτη, Ραφαήλ Γεωργίου, που σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας στη Ρόδο.

Ο Μάνος Γαλυφιανάκης, ευχαρίστησε προσωπικά και εκ μέρους ολόκληρης της οικογένειας τον κόσμο για την αγάπη και τη στήριξη ενώ στην ανάρτησή του δημοσίευσε και το το σπαρακτικό αποχαιρετιστήριο μήνυμα που έστειλαν οι φίλοι και συνάδελφοί του από τον Αυλώνα.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Ο Ραφαήλ – Γεώργιος Γαλυφιανάκης και η οικογένειά του σας ευχαριστούμε για την αγάπη που μας έδειξε κάθε σπίτι από όλη την Ελλάδα. Τελειώνοντας, θα θέλαμε να δημοσιεύσουμε αυτό που μας έστειλαν οι φίλοι και συνάδελφοί του από τον Αυλώνα, που τον έζησαν τον τελευταίο καιρό… και πάλι σας ευχαριστούμε».

Το μήνυμα των ΕΠΟΠ – Φίλων και συναδέλφων της 3-1 Αυλώνα:

«Αγαπητέ συνάδελφε Ραφαήλ Γεώργιο Γαλυφιανάκη,

Η ημέρα της Τετάρτης που πέρασε έγινε ημέρα βαθιάς λύπης για όλα τα παιδιά, τους συναδέλφους σου, που σε γνωρίσαμε και εκπαιδευτήκαμε μαζί στον Αυλώνα ως ΕΠΟΠ.

Στο άκουσμα του ξαφνικού θανάτου σου επικράτησε παγωμάρα και κανείς δεν ήθελε να το πιστέψει.

Σε γνωρίσαμε στον Αυλώνα την περίοδο της εκπαίδευσής μας. Τα ποικίλα χαρίσματά σου ξεπρόβαλαν αμέσως και έγινες φίλος με όλους. Η καλοσύνη σου, η προθυμία σου, η οργανωτικότητά σου και η άριστη συνεργασία σε έκαναν αγαπητό σε όλους μας.

Η αγάπη σου για το στράτευμα και την πατρίδα ήταν φανερή από την πρώτη ημέρα της παρουσίας σου στον Αυλώνα.

Σου ανατέθηκαν τα καθήκοντα του θαλαμάρχη, τα οποία έφερες εις πέρας με μεγάλη επιτυχία.

Στα αυτιά μας αντηχούν ακόμη τα πατριωτικά συνθήματα που μέσα από την ψυχή σου φώναζες στις παρελάσεις, τονώνοντας το ηθικό όλων μας.

Υπήρξες έως και την τελευταία ρανίδα του αίματός σου πιστός και φιλότιμος στρατιώτης και τήρησες τον όρκο σου στο έπακρον.

Έφυγες όμως, φίλε, ξαφνικά και αναπάντεχα, στο άνθος της ηλικίας σου.

Η απώλειά σου μας γέμισε λύπη και δάκρυα.

Πρωτίστως πόνεσε την οικογένειά σου, στην οποία εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια.

Λύπησες τους φίλους σου και το χωριό σου ολόκληρο, που τόσο αγάπησες και σε λίγη ώρα θα σε δεχτεί η γη όπου γεννήθηκες, μεγάλωσες και ζούσες. Λύπησες εμάς, τους συναδέλφους σου, που σε γνωρίσαμε λίγο αλλά μας έμεινες αξέχαστος.

Η μόνη μας παρηγοριά είναι ότι πλέον βρίσκεσαι δίπλα στον Αναστημένο Χριστό, στους Αγγέλους και στους Αγίους. Θα αναμένουμε να σε ξαναδούμε την ημέρα της Κοινής Αναστάσεως, όπως διδάσκει η Εκκλησία μας.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη σου αποφασίσαμε να στείλουμε ένα στεφάνι από όλους μας και να συγκεντρώσουμε ένα ποσό που θα διατεθεί ως δωρεά στον Ιερό Ναό του χωριού σου, ώστε να καλύψει ανάγκες του συσσιτίου, αλλά και να δημιουργηθεί κάτι στην Εκκλησία που θα θυμίζει σε όλους –και στις επόμενες γενιές– τη μνήμη και την παρουσία σου.

Ραφαήλ Γεώργιε, η μνήμη σου ας είναι άληστη, αλησμόνητη και αιώνια. Ο Θεός να χαρίζει παρηγοριά στους οικείους σου. Να μας προσέχεις από ψηλά και να ξέρεις ότι δε θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Πάντοτε θα βρίσκεσαι στις προσευχές μας.

Οι φίλοι σου,

οι ΕΠΟΠ Στρατιώτες της 3-1 του Αυλώνα».