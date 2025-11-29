Με γκολ του Λάμπρου ο Βόλος πήρε τη νίκη με 1-0 στο Παγκρήτιο Στάδιο και έπιασε τον Λεβαδειακό, ο οποίος παίζει την Κυριακή (30/11), στην 4η θέση, ενώ ο ΟΦΗ παραμένει κοντά στη ζώνη του υποβιβασμού.

Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που είχαν την πρώτη καλή φάση στο ματς, με το σουτ του Ανδρούτσου εντός περιοχής που απέκρουσε ο Σιαμπάνης, οι φιλοξενούμενοι όμως ήταν αυτοί που είχαν κατοχή μπάλας και πατούσαν καλύτερα.

Οι Θεσσαλοί άρχισαν να ανεβάζουν την απόδοσή τους μετά το πρώτο 20λεπτο, είχαν ευκαιρία στο 25′ με το ωραίο γυριστό σουτ του Λάμπρου που έδιωξε ο Λαμπρόπουλος πριν περάσει τη γραμμή η μπάλα ενώ στο 30′ ο Τζόκα εκτέλεσε φάουλ και ο Λίλο βρήκε τη μπάλα και την έστειλε στο δοκάρι.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ, με την έναρξη του δεύτερου όμως ήρθε το 0-1. Στο 49′ ο Μαρτίνες πέρασε την κάθετη για τον Λάμπρου που βγήκε τετ α τετ, απέφυγε και τον Λίλο και έκανε εύκολα το 0-1. Λίγα λεπτά μετά, στο 56΄, η ομάδα του Χουάν Φεράντο πήγε και για δεύτερο γκολ με την κεφαλιά του Μακνί μετά το κόρνερ του Πίντσι αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.

Οι Κρητικοί προσπάθησαν να αντιδράσουν και στο 65′ είχαν μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση αλλά ο Θεοδοσουλάκης, μετά το γύρισμα του Γκονζάλες από αριστερά, άργησε να αποφασίσει τι θέλει να κάνει και τελικά ο Κάργας τον έκοψε.

Ο Χρήστος Κόντης προσπαθούσε με τις αλλαγές του να βελτιώσει την εικόνα του ΟΦΗ αλλά τα πράγματα δεν πήγαν όπως θα ήθελε, με τον Βόλο να αμύνεται σωστά και να κρατάει το 1-0, παίρνοντας μια νίκη που τον διατηρεί ψηλά στη βαθμολογία.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Γκονζάλες, Χατζηθεοδωρίδης, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Ανδρούτσος (81′ Ρακόνιατς), Καραχάλιος, Φούντας, Σαλσίδο, Σενγκέλια (59′ Νους), Θεοδοσουλάκης (72′ Αποστολάκης).

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια (36′ λ.τρ. Τασιούρας), Μύγας, Κάργας, Χέρμανσον, Μαρτίνες, Κόμπα (84′ Γρόσδης), Πίντσι (71′ Μπουζούκης), Τζόκα, Λάμπρου (84′ Ασεχνούν), Μακνί (71′ Χάμουλιτς).