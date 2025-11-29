Ο Ζίνι υποβλήθηκε σε μαγνητική μετά τον τραυματισμό του στον αγώνα με τη Φιορεντίνα και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ΑΕΚ δεν θα τον έχει στη διάθεσή της για το επόμενο 10ήμερο.

Η αποχώρηση του νεαρού επιθετικού στο 90ο λεπτό λόγω τραυματισμού ήταν το μοναδικό άσχημο νέο για την Ένωση στη βραδιά της Φλωρεντίας, αλλά τα αποτελέσματα της μαγνητικής που έκανε προκάλεσαν χαμόγελα.

Ο Ζίνι, ο οποίος επέστρεψε στη δράση την προηγούμενη εβδομάδα έπειτα από απουσία 2,5 μηνών και έδωσε τη νίκη κόντρα στον Άρη, δεν έχει τελικά κάτι σοβαρό και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 10 ημέρες.

Ευχάριστα, επομένως, τα νέα για τον Μάρκο Νίκολιτς και δικαίωση για τον νεαρό επιθετικό, ο οποίος με ανάρτησή του στα social media μετά το παιχνίδι με τη Φιορεντίνα είχε καθησυχάσει τους οπαδούς γράφοντας «σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας και τις προσευχές. Τα λέμε σύντομα».