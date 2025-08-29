Εντοπίστηκε η ιδιοκτήτρια της μαύρης Porsche, η οποία προκάλεσε το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε γύρω στις 05:00 τα ξημερώματα στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, κοντά στο εμπορικό κέντρο της Θέρμης.

Πάντως, οι Αρχές δεν γνωρίζουν ακόμη αν ήταν εκείνη η οδηγός την ώρα που έγινε το τροχαίο, κάτι που αναμένεται να απαντηθεί κατά την προανάκριση.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η ιδιοκτήτρια του πολυτελούς οχήματος είναι μια 45χρονη επιχειρηματίας, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο των κέντρων αισθητικής και της περιποίησης νυχιών.

Εξαιτίας του τροχαίου, δύο άτομα διακομίστηκαν τραυματισμένα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Πώς έγινε το σοβαρό τροχαίο

Υπό συνθήκες που ερευνώνται ακόμη, δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα που κινούνταν στο ρεύμα προς Χαλκιδική συγκρούστηκαν και ακινητοποιήθηκαν εκτός οδοστρώματος. Οι δύο τραυματίες – ένας άνδρας και μία γυναίκα – επέβαιναν στο πρώτο όχημα, με την κατάσταση της γυναίκας να είναι πιο σοβαρή.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι το ένα όχημα (η μαύρη Porsche), το οποίο κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, συγκρούστηκε με το δεύτερο όχημα, το οποίο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Το ένα όχημα κατέληξε σε δέντρα και διαλύθηκε, ενώ η μαύρη Porsche, αφού έκανε σβούρες, κατέληξε σε κολόνα και στη συνέχεια σε παράδρομο.

Ο/Η οδηγός του δεύτερου οχήματος, μιας πολυτελούς μαύρης Porsche, φαίνεται πως εγκατέλειψε το σημείο, σπάζοντας την ηλιοροφή του οχήματος. Ξεκίνησε αμέσως να αναζητείται από τις Αρχές, για να εντοπιστεί τελικά αρκετές ώρες αργότερα.

Η έρευνα της αρμόδιας υπηρεσίας τροχαίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.