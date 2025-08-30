Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις κατά της Γάζας, με ένα από τα αιτήματα για να σταματήσουν οι εχθροπραξίες να είναι και η επιστροφή των ομήρων που έχει αιχμαλωτίσει η Χαμάς από την αιματηρή επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Η οργή των Ισραηλινών είναι έκδηλη, με συνεχείς διαμαρτυρίες κατά του πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου, αλλά με κύριο αίτημα να επιστρέψουν στα σπίτια τους οι όμηροι.

Η μητέρα του ομήρου Ματάν Ζανγκάουκερ, Αϊνάβ, δήλωσε σήμερα σύμφωνα με την Jerusalem Post, σε μήνυμα προς τον πρωθυπουργό, ότι αν ο γιος της επιστρέψει σε «σάκο πτωμάτων», θα φροντίσει να μηνύσει τον Νετανιάχου για φόνο εκ προμελέτης.

«Σύμφωνα με έναν ανώτερο αξιωματούχο ασφαλείας, ο Ματάν μου θα μπορούσε να ήταν ήδη στο σπίτι από την περασμένη εβδομάδα», είπε η Ζανγκάουκερ. «Η κυβέρνηση του Ισραήλ και ο ηγέτης της έθεσαν μία μερική συμφωνία στο τραπέζι και αποφάσισαν να σαμποτάρουν το ενδεχόμενο εκεχειρίας την τελευταία στιγμή πριν από έναν μήνα. Κάθε φορά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια νέα προπαγάνδα από τον Νετανιάχου».

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε την Παρασκευή (29.08.2025) ότι έχει ξεκινήσει προκαταρκτικές επιχειρήσεις στην πόλη της Γάζας, λίγη ώρα αφού προειδοποίησε ότι η πόλη είναι πλέον «επικίνδυνη ζώνη μαχών», ενώ πρόσθεσε ότι ήδη επιχειρεί με μεγάλη ισχύ στα περίχωρά της.



