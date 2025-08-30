Με αντίπαλο τη Γιούνγκ Μπόις εκτός έδρας θα αρχίσει ο Παναθηναϊκός τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League, καθώς έγινε γνωστό το αναλυτικό πρόγραμμα.

Οι «πράσινοι» κατάφεραν να αποκλείσουν τη Σάμσουνσπορ και να πάρουν το εισιτήριο για τη League Phase, όπου ο πρώτος αντίπαλος θα είναι η Γιούνγκ Μπόις στην Ελβετία, για να ακολουθήσει το εντός έδρας παιχνίδι με τη Γκο Αχέντ Ιγκλις.

Όπως και να έχει, ο στόχος του Παναθηναϊκού είναι μια θέση στην πρώτη 24άδα της κοινής βαθμολογίας ώστε να συνεχίσει με στόχο την πρόκριση στους «16» και είναι θετικό το γεγονός ότι το πιο δύσκολο παιχνίδι, αυτό με αντίπαλο τη Ρόμα στο ΟΑΚΑ, θα γίνει στην τελευταία αγωνιστική.

Αναλυτικά το πρόγραμμα για την ομάδα του Ρουί Βιτόρια

1η αγωνιστική, 25 Σεπτεμβρίου 2025: Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός

2η αγωνιστική, 2 Οκτωβρίου 2025: Παναθηναϊκός – Γκο Αχέντ Ιγκλς

3η αγωνιστική, 23 Οκτωβρίου 2025: Φέγενορντ – Παναθηναϊκός

4η αγωνιστική, 6 Νοεμβρίου 2025: Μάλμε – Παναθηναϊκός

5η αγωνιστική, 27 Νοεμβρίου 2025: Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς

6η αγωνιστική, 11 Δεκεμβρίου 2025: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν

7η αγωνιστική, 22 Ιανουαρίου 2026: Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός

8η αγωνιστική, 29 Ιανουαρίου 2026: Παναθηναϊκός – Ρόμα