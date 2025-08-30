Σε ύφεση η φωτιά στους οικισμούς Σύνδενδρου και Κυδωνιών Γρεβενών. Αυτή την ώρα νέα φωτιά στην περιοχή του Δοξαρά κοντά στην πόλη των Γρεβενών

Νωρίτερα ήχησε το 112 για φωτιά για την ενημέρωση των πολιτών στο Σύνδενδρο. Από τη φωτιά σημειώθηκε πτώση πυλώνων του ΔΕΔΔΗΕ.

Άμεση ήτανε η επέμβαση της πυροσβεστικής στη φωτιά που εκδηλώθηκε στον Δοξαρά Γρεβενών.

Αυτή την ώρα μάλιστα στην περιοχή των Γρεβενών, εκεί που εκδηλώθηκαν οι τέσσερις πυρκαγιές βρέχει.

Για 4 διαφορετικές εστίες πυρκαγιών, που έχουν εκδηλωθεί στην ευρύτερη περιοχή των Γρεβενών, κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 14 οχήματα και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 30, 2025