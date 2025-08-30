Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο, Σάββατο (30/8/2025) στα Γρεβενά, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη με δύο ενεργά μέτωπα και καίει δασική έκταση.

Η πρώτη εστία της φωτιάς στα Γρεβενά εντοπίζεται στην περιοχή «Γέφυρα του Γάτου» δυτικά της πόλης, ενώ η δεύτερη καίει στο Άλσος Θεοδωρίδη, κοντά στο εκτροφείο θηραμάτων.

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της Πυροσβεστικής, η οποία καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Τελευταία ενημέρωση συμπληρώνει ότι φωτιά έχει εκδηλωθεί και έξω από το χωριό Κυδωνιές.

Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Σύνδενδρο των Γρεβενών.

Το μήνυμα αναφέρει: «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.»