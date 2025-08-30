Η Σερβία δυσκολεύτηκε περισσότερο από όσο θα περίμενε κανείς απέναντι στη Λετονία, παρ’ όλα αυτά πήρε την τρίτη της νίκη σε τρία παιχνίδια στο EuroBasket 2025 επικρατώντας με 84-80, έχοντας για απόλυτο πρωταγωνιστή τον Γιόκιτς που πέτυχε 39 πόντους.

Η νέα πληθωρική εμφάνιση του σέντερ των Ντένβερ Νάγκετς, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, με 39 πόντους, 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 κλεψίματα, έκανε και πάλι τη διαφορά για τους Σέρβους, οι οποίοι χωρίς να πατήσουν γκάζι σήκωσαν κεφάλι στο σκορ από το 7΄ και δεν έχασαν το προβάδισμα μέχρι το φινάλε.

Οι «πλάβι», μάλιστα, κράτησαν το απόλυτο χωρίς να έχουν το μακρινό σουτ και χωρίς να έχουν στη διάθεση τους τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, ο οποίος έμεινε εκτός μετά τον τραυματισμό του στον οπίσθιο μηριαίο στο ματς με την Πορτογαλία.

Άξιοι συμπαραστάτες του Γιόκιτς, ο Φίλιπ Πετρούσεβ με 12 πόντους (3/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ) και ο Μάρκο Γκούντουριτς με 11 (2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ).

Από την Λετονία πάλεψαν οι Ντέιβις Μπέρτανς (16π., 10ρ.), Ρίχαρντς Λόμαζ (13π.) και Κρίσταπς Πορζίνγκις (14π., 6ρ.).

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 38-42, 56-67, 80-84