Στις αναφορές που έκανε ο Νίκος Πλακιάς στην ανάρτησή του μετά το πόρισμα του Πυροσβεστικού Σώματος που φέρεται να αποκλείει την ύπαρξη εύφλεκτου υλικού στα συντρίμμια του τρένου στα Τέμπη, απάντησε ο δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας Documento, Κώστας Βαξεβάνης.

Ο Κώστας Βαξεβάνης αναφέρει ότι αντιμετώπισε με σεβασμό τον Νίκο Πλακιά ως γονιό που έχασε τα παιδιά του, όμως αντιδρά στις απαξιωτικές αναφορές εναντίον του: «Ο κύριος Πλακιάς δεν θα έχει καμία ασυλία γιατί δεν σέβεται ούτε τη θέση του ούτε όσους τον σεβάστηκαν και αγωνίστηκαν για την αλήθεια».

Ο δημοσιογράφος συμπληρώνει πως η δουλειά του παραμένει η αναζήτηση της αλήθειας ανεξάρτητα από τις προσωπικές επιθέσεις. Ολόκληρη η ανάρτηση Βαξεβάνη:

Ο κύριος Νίκος Πλακιάς, προχώρησε σε μια ανάρτηση μετά την ανακοίνωση πορίσματος που δεν αποδίδει την πυρόσφαιρα σε συγκεκριμένες αιτίες. Η ανάρτηση του κυρίου Πλακιά αλλά κυρίως το ύφος που επιλέγει δημιουργεί πολλά ερωτήματα.

Το πρώτο είναι γιατί τον χαροποιεί (όπως δεν μπορεί να κρύψει) αυτή η θεωρία; Έχει λόγο να προτιμά συγκεκριμένη θεωρία η οποία μάλιστα είναι αντίθετη με το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ; Το δεύτερο βασικό ερώτημα είναι πώς εμπιστεύεται ένα κράτος που όχι μόνο σκότωσε τα παιδιά του αλλά επιχειρεί συντονισμένα να συγκαλύψει;

Πρακτικά δεν με ενδιαφέρει τι θέλει να πιστεύει ο κύριος Πλακιάς αλλά θεωρώ απρεπή την αναφορά του σε εμένα ως «καημένο διευθυντή του Documento που θα χρειαστεί διακομιδή». Αντίστοιχες προσβλητικές αναφορές κάνει για πραγματογνώμονες άλλων οικογενειών. Η συμπεριφορά του Νίκου Πλακια υπήρξε και παράξενη και απρεπής τα δύο τελευταία χρόνια κυρίως απέναντι σε άλλους γονείς. Επιχειρούσε να διασπάσει τις προσπάθειες για συντονισμένη αντίδραση των θυμάτων.

Ακόμη και πριν την μεγάλη συναυλία προσπάθησε να δημιουργήσει υπόνοιες για την διοργάνωσή της. Ας πούμε ότι έτσι έκρινε. Τον αντιμετωπίσαμε με σεβασμό ως γονιό που έχασε τα παιδιά του και δεν γράψαμε ούτε ένα σχόλιο. Η ανάγκη του όμως να κάνει προσωπικές απαξιωτικές αναφορές τώρα, αβαντάροντας συγκεκριμένα σενάρια μάλλον δείχνει ότι οι προτεραιότητες του είναι άλλες.

Ο κύριος Πλακιάς δεν θα έχει καμία ασυλία γιατί δεν σέβεται ούτε τη θέση του ούτε όσους τον σεβάστηκαν και αγωνίστηκαν για την αλήθεια. Δουλειά μας είναι να ψάχνουμε την αλήθεια. Και όπως έχουμε αποδείξει μπορούμε να το κάνουμε αποτελεσματικά ψάχνοντας από την παραλία της Κατερίνης έως την Ελβετία. Αυτά προς το παρόν»