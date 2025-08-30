Βαθιά συγκίνηση προκαλεί η αυτοθυσία μιας ηλικιωμένης γυναίκας, που έβαλε το κορμί της ασπίδα, για να σώσει ένα 8χρονο κοριτσάκι, που κρατούσε από το χέρι, όταν τους παρέσυρε μηχανή που φέρεται να είχε παραβιάσει κόκκινο φανάρι στην Πάτρα.

«Την ώρα που είδε η γιαγιά ότι ερχόταν αυτός, το παιδί το πέταξε πάνω στα κράσπεδο για να μπορέσει να το σώσει. Η μηχανή όντως πέρασε πάνω από τη γιαγιά», ανέφερε ο πατέρας της 8χρονης, Γιώργος Κωστούρος, μιλώντας στο Mega.

«Το παιδί είναι τραυματισμένο έχει σοβαρό σπάσιμο σε δύο μεριές στο χέρι, έχει θλάση στο σβέρκο και έχει και σπάσιμο στο πόδι, στο μηρό. Είναι γεμάτο μώλωπες, είναι σε άθλια ψυχολογική κατάσταση και ζητάει συνεχεία τη γιαγιά, η οποία το έσωσε», πρόσθεσε.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο οδηγός της μηχανής παραβίασε κόκκινο σηματοδότη και κινούνταν με ταχύτητα, γεγονός που ερευνάται από τις Αρχές.

«Είναι ασυνείδητος. Δεν έχει καθόλου το αίσθημα του κινδύνου. Υπάρχει μαρτυρία ότι τρέχει. Έχει κάνει 150 μέτρα φρενάρισμα και αν η γιαγιά δεν έμπαινε μπροστά και μας σκότωνε το παιδί, πείτε μου τι θα έκανε το σπίτι μου;», συμπλήρωσε ο πατέρας της μικρής με δάκρυα στα μάτια.

«Ήταν η γειτόνισσα μας και πάντα την έπαιρνε και την πήγαινε βόλτα. Δεν είναι η κανονική γιαγιά του αλλά όταν πήγαμε εμείς στην πολυκατοικία που μένουμε εδώ και 17 χρόνια, άκουγε τα παιδιά μου που φωνάζανε και τα παιδιά μου την έλεγαν γιαγιά. Τα έπαιρνε συνέχεια στο σπίτι της», ανέφερε ο κ. Κωστούρος για την άτυχη γυναίκα.

Για κακούργημα κατηγορείται ο οδηγός της μηχανής

Σε βάρος του 46χρονου οδηγού της μηχανής, ασκήθηκε κακουργηματική ποινική δίωξη και τη Δευτέρα θα απολογηθεί στον ανακριτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flamis.gr υποβλήθηκε σε αλκοτέστ το οποίο βγήκε αρνητικό.

Σε σχέση με το τροχαίο δήλωσε πώς δεν πρόλαβε να αντιδράσει ενώ ήταν συντετριμμένος και απλά κούνησε το κεφάλι του όταν του είπαν για το κόκκινο φανάρι (που φέρεται να παραβίασε).

Στους αστυνομικούς ανέφερε πώς την ώρα της θανατηφόρας παράσυρσης, πήγαινε βόλτα.