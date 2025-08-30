Στην αναμέτρηση των δύο ομάδων που ανέβηκαν από τη Super League 2, η ΑΕΛ άνοιξε το σκορ, η Κηφισιά ισοφάρισε και το 1-1 παρέμεινε μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή.

Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που έδειχναν πιο κινητικοί στα πρώτα λεπτά, οι φιλοξενούμενοι όμως δεν άργησαν να ισορροπήσουν την κατάσταση και από εκεί και πέρα το παιχνίδι συνεχιζόταν χωρίς να υπάρχει κάποια μεγάλη φάση.

Οι δύο ομάδες προσπαθούσαν κυρίως με σουτ να βρουν τη λύση και στο 34′ χρειάστηκε η εντυπωσιακή επέμβαση του Μελίσσα σε μακρινή εκτέλεση φάουλ του Πόμπο για να μη γίνει το 0-1, για να απαντήσουν οι Θεσσαλοί με την ευκαιρία του 41ου λεπτού, όταν ο Γιούσης έπιασε το σουτ εντός περιοχής αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.

Το σκορ, τελικά, άνοιξε νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο 50′, όταν ο Πέρες εκμεταλλεύθηκε το λάθος της άμυνας και με ωραίο τελείωμα έγραψε το 1-0 για την ΑΕΛ. Η Κηφισιά, όμως, αντέδρασε, βγήκε μπροστά και κατάφερε να ισοφαρίσει, έχοντας και τη βοήθεια της τύχης.

Στο 63′ ο Παντελάκης στην προσπάθειά του να απομακρύνει προ του Τετέι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-1, με τους γηπεδούχους να έχουν την ευκαιρία για να πάρουν ξανά το προβάδισμα στο 79′ με την προβολή του Χατζηστραβού αλλά ο Ραμίρες έκανε μεγάλη επέμβαση.

Οι δύο ομάδες προσπάθησαν για τη νίκη στη συνέχεια και είχαν αμφότερες ευκαιρίες για να σκοράρουν ξανά και μάλιστα πολύ καλές. Ο Σόουζα, όμως, αστόχησε, για την Κηφισιά, σε εξ επαφής κεφαλιά στο 94′ και δύο λεπτά μετά χρειάστηκε η απόκρουση του Ραμίρες σε δυνατό σουτ του Γκαράτε για να μην πάρει το τρίποντο η ΑΕΛ.

ΑΕΛ: Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Κοβάτσεβιτς, Παντελάκης, Τσάκλα, Στάικος (66′ Γκαράτε), Πέρες (82′ Σουρλής), Ατανάσοφ, Γιούσης (76′ Χατζηστραβός), Μούργος (66′ Σαγκάλ), Τούπτα.

Κηφισιά: Ραμίρες, Σιμόν, Πόκορνι, Σόουζα, Χουχούμης, Ρούμπεν, Έμπο (55′ Ντίας), Πόμπο (66′ Εσκιβέλ), Αντόνισε (82′ Μουσιόλικ), Ζέρσον (55′ Παντελίδης), Τετέι.