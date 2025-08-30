Ανώτεροι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου θεωρούν ότι ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες, ενώ δημόσια στηρίζουν τον Ντόναλντ Τραμπ στην προσπάθεια τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, παρασκηνιακά υπονομεύουν την πρόοδο που επιτεύχθηκε μετά τη σύνοδο στην Αλάσκα, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Axios.

Στο στόχαστρο η Ευρώπη

Ο Λευκός Οίκος ζήτησε από το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών να συντάξει έναν κατάλογο πιθανών κυρώσεων που θα μπορούσε να επιβάλει η Ευρώπη κατά της Ρωσίας. Δύο εβδομάδες μετά τη συνάντηση Τραμπ–Πούτιν, δεν έχει υπάρξει χειροπιαστή πρόοδος και, όπως υποστηρίζουν συνεργάτες του προέδρου, η ευθύνη βαραίνει τους Ευρωπαίους συμμάχους, όχι τον Τραμπ ή ακόμη και τον ίδιο τον Πούτιν.

Αμερικανοί αξιωματούχοι καταγγέλλουν ότι ηγέτες της Ευρώπης ενθαρρύνουν το Κίεβο να επιμείνει σε μη ρεαλιστικές απαιτήσεις για εδαφικές παραχωρήσεις από τη Ρωσία. Στις προτάσεις των ΗΠΑ προς την Ευρώπη περιλαμβάνονται πλήρης διακοπή αγοράς ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά και δασμοί σε Ινδία και Κίνα, αντίστοιχοι με αυτούς που εφαρμόζουν ήδη οι ΗΠΑ.

«Οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να παρατείνουν αυτόν τον πόλεμο και να καλλιεργούν παράλογες προσδοκίες από το παρασκήνιο, ενώ περιμένουν από την Αμερική να πληρώσει τον λογαριασμό», δήλωσε στο Axios ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. «Αν η Ευρώπη θέλει να κλιμακώσει, αυτό θα είναι επιλογή της. Αλλά θα είναι σαν να αρπάζει την ήττα μέσα από τα χέρια της νίκης».

Ζουν σε φανταστικό κόσμο»

Σύμφωνα με το Axios, το περιβάλλον του Τραμπ κατηγορεί την Ευρώπη ότι ωθεί τον Ζελένσκι να «κρατηθεί» για μια καλύτερη συμφωνία, επιδεινώνοντας έτσι τον πόλεμο. Οι Βρετανοί και οι Γάλλοι εμφανίζονται πιο συνεργάσιμοι, αλλά για άλλες μεγάλες χώρες της Ευρώπης, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι «θέλουν οι ΗΠΑ να σηκώσουν όλο το βάρος, χωρίς να βάζουν τον εαυτό τους στο παιχνίδι».

«Η επίτευξη συμφωνίας είναι η τέχνη του εφικτού», είπε ένας ανώτερος αξιωματούχος. «Μα κάποιοι Ευρωπαίοι συνεχίζουν να λειτουργούν σε έναν φανταστικό κόσμο, ξεχνώντας ότι για να χορέψεις ταγκό χρειάζονται δύο».

Ο εκνευρισμός Τραμπ και το πάγωμα των συνομιλιών

Μετά τις συνόδους του με Πούτιν και Ζελένσκι, ο Τραμπ υποστήριζε ότι το επόμενο βήμα πρέπει να είναι μια απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών. Η Ρωσία ωστόσο αρνείται, ενώ το Κίεβο απορρίπτει οποιαδήποτε κουβέντα για εδαφικές παραχωρήσεις χωρίς τη συμμετοχή της Μόσχας.

Στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Τρίτη, ο Τραμπ εμφανίστηκε εμφανώς εκνευρισμένος:

«Όλοι κάνουν επίδειξη στάσης. Είναι όλα ανοησίες», είπε.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ δήλωσε ότι «ίσως και οι δύο πλευρές δεν είναι έτοιμες να τερματίσουν τον πόλεμο. Ο πρόεδρος το θέλει, αλλά πρέπει να το θελήσουν και οι ηγέτες των δύο χωρών».

Σύμφωνα με το Axios, ο Τραμπ εξετάζει σοβαρά την αποχώρηση από τις διπλωματικές πρωτοβουλίες, έως ότου η Μόσχα ή το Κίεβο δείξουν πραγματική διάθεση ευελιξίας. «Θα καθίσουμε πίσω και θα παρακολουθήσουμε. Ας πολεμήσουν για λίγο και βλέπουμε», είπε χαρακτηριστικά αξιωματούχος.

Η ευρωπαϊκή απάντηση

Ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος που συμμετέχει στις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον εξέφρασε έκπληξη για την αμερικανική κριτική, χαρακτηρίζοντας «αβάσιμη» την κατηγορία ότι οι Ευρωπαίοι παίζουν διπλό παιχνίδι. Επισήμανε μάλιστα ότι οι Βρυξέλλες εργάζονται ήδη σε ένα νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Την Παρασκευή, ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη με τον επικεφαλής της ουκρανικής προεδρικής διοίκησης, Αντρίι Γερμάκ. Συζήτησαν το ενδεχόμενο συνάντησης Ζελένσκι–Πούτιν και ο Γερμάκ προσκάλεσε τον Γουίτκοφ στο Κίεβο. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις συζητήσεις, δεν υπήρξε καμία ουσιαστική πρόοδος.