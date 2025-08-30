

Νέες σοκαριστικές πληροφορίες ήρθαν στο φως της δημοσιότητας για το 10χρονο κορίτσι που πέθανε μόνο του στο νοσοκομείο μετά από την βάναυση κακοποίηση που δέχτηκε από τον πατέρα της και τη σύντροφό του.

Το άτυχο παιδί προσπάθησε να δραπετεύσει πηδώντας από το παράθυρο δεύτερου ορόφου, για να ξεφύγει από τον πατέρα και τη σύντροφό του, πριν τελικά βασανιστεί μέχρι θανάτου, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η Ρεμπέκα Μπαπτίστ βρέθηκε αναίσθητη σε αυτοκινητόδρομο στο Χόλμπρουκ της Αριζόνα τον Ιούλιο, αφού φέρεται να υπέστη μήνες κακοποίησης από τους γονείς της.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου πέθανε λίγες ημέρες αργότερα από «μη τυχαία τραύματα».

Οι γιατροί διαπίστωσαν σημάδια σεξουαλικής κακοποίησης, εκτεταμένους μώλωπες σε όλο το σώμα της, πιθανές καψάλες από τσιγάρα στην πλάτη και τμήματα μαλλιών που έλειπαν.

Ο πατέρας της, Ρίτσαρντ Μπαπτίστ, 32 ετών, και η σύντροφός του, Ανίσια Γουντς, 29 ετών, συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και κακοποίηση ανηλίκου.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η Ρεμπέκα υπέστη απάνθρωπη σωματική και σεξουαλική κακοποίηση πριν από τον θάνατό της, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Η κακοποίηση ήταν τόσο ακραία που το κορίτσι το έσκασε αρκετές φορές από το σπίτι, συμπεριλαμβανομένης μιας περίπτωσης όπου «πήδηξε από το παράθυρο δεύτερου ορόφου στο διαμέρισμα της οικογένειας στο Φοίνιξ», όπως αναφέρεται σε δικαστικά έγγραφα.

Σε καταγραφή κάμερας αστυνομικού, η Γουντς φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι η μικρή είχε προσπαθήσει να δραπετεύσει ξανά και ξανά. «Έσπασε το προστατευτικό πλέγμα και πήδηξε από παράθυρο δύο ορόφων, μια εβδομάδα πριν μετακομίσουμε εδώ», είπε.

Οι εισαγγελείς τόνισαν ότι η Ρεμπέκα έτρεχε για να βρει νερό και κάποιον να τη βοηθήσει.

Πριν από τον θάνατό της, ο Μπαπτίστ και η Γουντς τιμωρούσαν τη Ρεμπέκα και τα μικρότερα αδέλφια της (8 και 6 ετών) με εξαντλητικές ασκήσεις, όπως γύρους τρεξίματος και κάμψεις, σύμφωνα με τις αρχές.

Δάσκαλοι στο σχολείο που φοιτούσαν τα παιδιά μέχρι τον Μάιο παρατήρησαν ενδείξεις κακοποίησης, όμως τα παιδιά έλεγαν ιστορίες για να καλύψουν τους γονείς τους.

Σε καταθέσεις, τα δύο παιδιά άλλαζαν συνεχώς τις δικαιολογίες για τα τραύματά τους.

Ο ίδιος ο Μπαπτίστ παραδέχτηκε ότι χτύπησε τη Ρεμπέκα «περίπου 10 φορές με ζώνη», χαρακτηρίζοντας το επίπεδο πόνου «7 στα 10» και αναγνωρίζοντας ότι «χρησιμοποίησε υπερβολική βία».

Η Υπηρεσία Παιδικής Προστασίας της Αριζόνα (DCS) είχε λάβει δεκάδες καταγγελίες για την οικογένεια από το 2015 και ερευνούσε την υπόθεση όταν η Ρεμπέκα πέθανε. Τα παιδιά είχαν απομακρυνθεί τουλάχιστον μία φορά στο παρελθόν, αλλά ο Μπαπτίστ είχε ξαναπάρει την επιμέλειά τους.

Η οικογένεια μετακόμισε σε απομονωμένη περιοχή τρεις εβδομάδες πριν από τον θάνατο της Ρεμπέκα και φέρεται να ζούσε σε γιούρτα, χωρίς αξιόπιστο ηλεκτρικό ρεύμα και χωρίς ντους.

Ο θείος της, Ντέιμον Χόκινς, κατηγόρησε τις κοινωνικές υπηρεσίες ότι αγνόησαν τις προειδοποιήσεις του για κακοποίηση και σεξουαλική κακοποίηση. «Το σύστημα την πρόδωσε», είπε, προσθέτοντας ότι είχε καταθέσει επανειλημμένα αναφορές που δεν ελήφθησαν υπόψη.

Ο Μπαπτίστ και η Γουντς κρατούνται με εγγύηση 1 εκατομμυρίου δολαρίων ο καθένας και θα δικαστούν μαζί.

Η DCS, σε ανακοίνωσή της, ανέφερε: «Με βαριά καρδιά αναγνωρίζουμε τον θάνατο της Ρεμπέκα Μπαπτίστ, ενός παιδιού γνωστού στην Υπηρεσία. Παρά τις προσπάθειές μας, κάποιοι που έχουν σκοπό να βλάψουν παιδιά καταφέρνουν να ξεφύγουν ακόμα και από τα πιο ισχυρά συστήματα προστασίας».