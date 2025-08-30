Με εκτέλεση φάουλ του Γκονθάλεθ ο ΟΦΗ, στο πρώτο του παιχνίδι στο φετινό πρωτάθλημα, νίκησε με 1-0 εκτός έδρας τον Πανσερραϊκό, ο οποίος έχει δύο ήττες.

Οι Κρητικοί ήταν καλύτεροι από το ξεκίνημα της αναμέτρησης και έφτιαξαν τις ευκαιρίες για να προηγηθούν, είχαν όμως απέναντί τους έναν εκπληκτικό Τιναλίνι, ο οποίος απέκρουε κάθε φορά που χρειαζόταν.

Το έκανε στο 15′ σε σουτ του Φούντα, το έκανε στο 20′ σε σουτ του Νους και το έκανε και στο 24′ σε κεφαλιά του Λαμπρόπουλου μετά το φάουλ του Γκονθάλεθ, ενώ στο 41′ που δεν μπορούσε να κάνει κάτι είδε τον Φούντα να στέλνει τη μπάλα άουτ μετά σουτ εντός περιοχής μετά τη σέντρα του Νους.

Ο ΟΦΗ συνέχισε τις προσπάθειές του και στο β’ μέρος και είχε νέα ευκαιρία στο 52′ με κεφαλιά του Καραχάλιου που μπλόκαρε ο Τιναλίνι, για να έρθει τελικά το γκολ στο 54′ με ωραία εκτέλεση φάουλ του Γκονθάλεθ.

Έτσι έγινε το 0-1 και αυτό ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, με τους φιλοξενούμενους να αφήνουν στη συνέχεια τη μπάλα στον Πανσερραϊκό, ο οποίος δεν μπόρεσε να αντιδράσει και να αποφύγει την ήττα.

Πανσερραϊκός (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Λύρατζης, Φέλτες, Ντε Μάρκο (84’ Γκελασβίλι), Τσαούσης, Ομεονγκά, Γκιγιομιέ (68’ Λιάσος), Ουαγκέ (78’ Φάλε), Μπανζακί (84’ Σοφιανός), Γκριν (78’ Λεό), Ιβάν.

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Λαμπρόπουλος, Χατζηθεοδωρίδης, Γκονζάλες, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Φούντας (90’ Ζανελάτο), Σενγκέλια (74’ Σαλσίδο), Νους (90’ Αποστολάκης), Θεοδοσουλάκης (64’ Ράκονιατς).