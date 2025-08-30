Ο Πολωνός τενίστας Κάμιλ Μάιχρζακ συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία του στο US Open, και μετά την νίκη του επί του Κάρεν Χατσάνοφ, θα αντιμετωπίσει σήμερα τον Λεάντρο Ριέδι για μια θέση στον πρώτο του προημιτελικό σε Grand Slam.

Ένα γεγονός όμως που συνέβη την ώρα που υπέγραφε αναμνηστικά σε μικρούς φίλους και φίλες για τη νίκη του έγινε viral.

Ένας άνδρας όπως θα δείτε και στο παρακάτω βίντεο άρπαξε με το έτσι θέλω το καπέλο που είχε υπογράψει ο Πολωνός τενίστας από τα χέρια ενός παιδιού.Το τοποθέτησε στην τσάντα του και στη συνέχεια άρχισε να βγάζει selfies με τη σύντροφό του.

Παράλληλα, το παιδί προσπάθησε να τραβήξει την προσοχή του Μάιχρζακ για να του εξηγήσει τι συνέβη, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Το βίντεο της σκηνής όμως, που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, έγινε γρήγορα viral και έφτασε μέχρι τον ίδιο τον τενίστα. ο οποίος κμεταλλευόμενος τη δύναμη των social media, ο Μάιχρζακ κατάφερε να εντοπίσει το παιδί και του έδωσε ένα άλλο καπέλο.

Ο άνδρας που βούτηξε το καπέλο από το παιδί μαθεύτηκε ότι λέγεται Πιότρ Στσέρεκ, και είναι διευθύνων σύμβουλος και ιδιοκτήτης μιας πολωνικής εταιρείας οδοστρωσίας με την επωνυμία Drogbruk.

Μάλιστα μετά την γενική κατακραυγή αναγκάστηκε να κλείσει τα social media του εξαιτίας της σφοδρότατης κριτικής που δέχτηκε. Μάλιστα κάποιοι πρότειναν να του απαγορευτεί η είσοδος στα επόμενα παιχνίδια του US Open.