Η οικονομική πολιτική των δασμών που εφαρμόζει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αποδεικνύεται εξαιρετικά αντιδημοφιλής ανάμεσα στους Αμερικανούς πολίτες, οι οποίοι βλέπουν άμεσες επιπτώσεις στο εισόδημά τους. Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες σε νέα πανεθνική δημοσκόπηση δηλώνουν ότι οι δασμοί επηρεάζουν αρνητικά την οικογενειακή τους οικονομική κατάσταση.

Πληθωρισμός και βασικά αγαθά

Το πρόβλημα της ακρίβειας κυριαρχεί στις ανησυχίες των νοικοκυριών, με τους πολίτες να καταγράφουν αυξήσεις στο κόστος ζωής:

Επτά στους δέκα (70%) ξοδεύουν περισσότερα για είδη σούπερ μάρκετ σε σύγκριση με το περασμένο έτος.



(70%) ξοδεύουν περισσότερα για είδη σούπερ μάρκετ σε σύγκριση με το περασμένο έτος. Έξι στους δέκα (60%) πληρώνουν αυξημένους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας (utilities).



(60%) πληρώνουν αυξημένους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας (utilities). Τέσσερις στους δέκα (40%) αναφέρουν αύξηση του κόστους για υγεία, στέγαση και βενζίνη.

Η αύξηση των εξόδων για ψώνια είναι κοινή σε όλα τα κόμματα: Δημοκρατικοί (89%), Ανεξάρτητοι (73%) και Ρεπουμπλικανοί (52%) βιώνουν την ίδια πίεση. Οι γυναίκες επηρεάζονται περισσότερο από τους άνδρες, δηλώνοντας αυξημένα έξοδα σε όλες τις μετρηθείσες κατηγορίες.

Αποδοκιμασία της πολιτικής Τραμπ

Συνολικά, το 65% των Αμερικανών εκφράζει δυσαρέσκεια για τον χειρισμό των δασμών από τον πρόεδρο Τραμπ. Περισσότεροι από έξι στους δέκα πολίτες εκτιμούν ότι η επιβολή δασμών αυξάνει τον πληθωρισμό στη χώρα, ενώ παρόμοιο ποσοστό πιστεύει ότι βλάπτει την οικονομία των ΗΠΑ.

Αξίζει να σημειωθεί η απόκλιση στις απόψεις των κομματικών ομάδων:

Ανεξάρτητοι : Το 59% κρίνει ότι οι δασμοί βλάπτουν τα οικογενειακά τους οικονομικά.

: Το 59% κρίνει ότι οι δασμοί βλάπτουν τα οικογενειακά τους οικονομικά. Ρεπουμπλικανοί: Η πλειοψηφία (56%) υποστηρίζει ότι οι δασμοί ωφελούν τις αμερικανικές βιομηχανίες παραγωγής. Ωστόσο, σχεδόν τέσσερις στους δέκα (39%) δηλώνουν ότι δεν υπάρχει ουσιαστική επίδραση στα οικονομικά τους.

Η έρευνα διεξήχθη από την Ipsos KnowledgePanel για λογαριασμό των ABC News/Washington Post μεταξύ 24 και 28 Οκτωβρίου 2025, σε δείγμα 2.725 ενηλίκων.

Εν τω μεταξύ, την εβδομάδα διεξαγωγής της δημοσκόπησης, το Ανώτατο Δικαστήριο εξέτασε το ζήτημα της νομιμότητας της χρήσης έκτακτων προεδρικών εξουσιών από τον πρόεδρο για την επιβολή δασμών.