Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, επικύρωσε σήμερα έναν νόμο που εξουσιοδοτεί την αποστολή εφέδρων για την προστασία των διυλιστηρίων πετρελαίου και άλλων ενεργειακών υποδομών στη Ρωσία, με φόντο τα ουκρανικά πλήγματα εναντίον τέτοιου είδους εγκαταστάσεων σχεδόν κάθε εβδομάδα.

Αυτές οι επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών προκαλούν συχνά ζημιές σε εργοστάσια πετρελαίου και φυσικού αερίου και σε αγωγούς που προορίζονται για τη μεταφορά υδρογονανθράκων, οδηγώντας σε μια αύξηση των τιμών των καυσίμων.

A drone attack causes an explosion at a Russian oil refinery, over 500 miles from the front lines in the Russia-Ukraine war.

Ο νόμος που επικύρωσε ο Πούτιν

Το κείμενο που υπέγραψε σήμερα ο Πούτιν αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να σταλούν έφεδροι «προκειμένου να διασφαλίσουν την προστασία των αναγκαίων εγκαταστάσεων», έπειτα από αίτημα της κυβέρνησης και με αντάλλαγμα μια οικονομική αποζημίωση.

Η Ρωσία είχε επιστρατεύσει τον Σεπτέμβριο του 2022 περίπου 300.000 εφέδρους για να πολεμήσουν στην Ουκρανία, λίγους μήνες μετά την έναρξη της επίθεσής της εναντίον αυτής της χώρας και σε μια χρονική στιγμή όπου τα στρατεύματά της βρίσκονται σε δυσχερή θέση.

Καμία γενική επιστράτευση δεν είχε εντούτοις κηρυχθεί από την έναρξη του πολέμου, με τον ρωσικό στρατό να προσελκύει εθελοντές υποσχόμενος υψηλές αμοιβές και κοινωνικά πλεονεκτήματα.

Πώς η Ουκρανία στοχεύει τη ρωσική οικονομία με χτυπήματα σε διυλιστήρια

Η Ουκρανία επιτίθεται εδώ και αρκετούς μήνες σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου, αποθήκες και αγωγούς, σε μια προσπάθεια να υπονομεύσει τη ρωσική οικονομία, προκαλώντας ελλείψεις καυσίμων και αυξήσεις τιμών σε ορισμένες περιοχές της χώρας.

Το Κίεβο δηλώνει ότι οι επιθέσεις με drones κατά των ρωσικών ενεργειακών υποδομών αποτελούν αντίποινα για τις ρωσικές επιθέσεις κατά του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.

Η Ρωσία επιτίθεται στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης της Ουκρανίας, υποστηρίζοντας ότι αυτές οι πολιτικές υποδομές αποτελούν νόμιμο στόχο, καθώς συμβάλλουν στην πολεμική προσπάθεια της Ουκρανίας.

Οι επιθέσεις με drones σε διυλιστήρια – μερικά βαθιά στη Ρωσία – εκτοξεύτηκαν τον Αύγουστο και παρέμειναν υψηλές στη συνέχεια.

Ukrainian 🇺🇦 UAVs have struck the oil terminal in the Port of Tuapse, responsible for loading over $7.0 billion of oil per year, refined at the Tuapse Oil Refinery, onto oil tankers for export

It's a major drone strike by Ukraine



It’s a major drone strike by Ukraine pic.twitter.com/pRISCuNNrC — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) November 2, 2025

Περίπου 21 από τα 38 μεγάλα διυλιστήρια της χώρας – όπου το αργό πετρέλαιο μετατρέπεται σε καύσιμα όπως βενζίνη και ντίζελ – έχουν δεχθεί επίθεση από τον Ιανουάριο, με τις επιτυχείς επιθέσεις να είναι ήδη 48% περισσότερες σε σχέση με ολόκληρο το 2024.

Οι Ρώσοι φαίνεται να αισθάνονται τις συνέπειες των επιθέσεων, με βίντεο να δείχνουν μεγάλες ουρές στα βενζινάδικα. Ορισμένα συνεργεία έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους για να «περιμένουν να περάσει η κρίση» αντί να δουλέψουν με ζημιά, είπε ένας διευθυντής σε ρωσικά μέσα.

The fuel crisis in Russia persists



In Surgut, Russia's oil capital, massive lines form at gas stations as drivers wait hours before opening to buy diluted, cheap gasoline.



The city hosts the headquarters of the country’s largest oil and gas companies and major oil fields. pic.twitter.com/5QA5WJSxKj — Visegrád 24 (@visegrad24) October 20, 2025

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε νωρίτερα ότι η ζημιά στη ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία είναι ένας βασικός τρόπος να αναγκαστεί η Ρωσία να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Οι πιο αποτελεσματικές κυρώσεις – αυτές που δουλεύουν ταχύτερα – είναι οι πυρκαγιές στα ρωσικά διυλιστήρια, στα τερματικά και στις πετρελαιοδεξαμενές», είχε πει ο Ουκρανός ηγέτης. «Έχουμε περιορίσει σημαντικά τη ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία, και αυτό περιορίζει σημαντικά και τον πόλεμο».