Ο Ντεζιρέ Ντουέ της Παρί Σεν Ζερμέν είναι αυτός που κατέκτησε το βραβείο Golden Boy για το 2025, με τον Χρήστο Μουζακίτη του Ολυμπιακού να παραμένει στην 1η θέση στην ψηφοφορία για το Golden Boy Web.

Το 2024 ήταν ο Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα αυτός που είχε αναδειχθεί Golden Boy και ένα χρόνο μετά το βραβείο που έχει καθιερώσει η ιταλική εφημερίδα Tuttosport κατέληξε στα χέρια του Ντουέ.

Ο νεαρός άσος της Παρί Σεν Ζερμέν, ο οποίος είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην κατάκτηση του Champions League με το ιστορικό 5-0 επί της Ίντερ στον τελικό του Μονάχου, ήταν αυτός που συγκέντρωσε τους περισσότερους βαθμούς στην ψηφοφορία των δημοσιογράφων.

💫Désiré #Doué: il talento del Psg è l'European Golden Boy Absolute Best 2025 https://t.co/ouXevFLRXB — Tuttosport (@tuttosport) November 4, 2025

Σε ό,τι αφορά το Golden Boy Web, το βραβείο που θα δοθεί στον ποδοσφαιριστή που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους στη διαδικτυακή ψηφοφορία των φιλάθλων, ο Μουζακίτης του Ολυμπιακού παραμένει στην 1η θέση.

Ο νεαρός Έλληνας χαφ προηγείται με 36,2% και πίσω του είναι ο Αρντά Γιουλέρ της Ρεάλ Μαδρίτης με 32,1% και ο Κενάν Γιλντίζ της Γιουβέντους με 24,8%.