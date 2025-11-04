Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο Κριστιάνο Ρονάλντο για τον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως είναι ένας από τους ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν για να αλλάξει προς το καλύτερο ο κόσμος.

Ο Πορτογάλος άσος της Αλ Νασρ παραχώρησε συνέντευξη στον Πιρς Μόργκαν και σε αυτή δεν αναφέρθηκε μόνο στην καριέρα του, λέγοντας πως δεν αργεί η ώρα που θα κρεμάσει τα παπούτσια του, αλλά και σε θέματα που δεν αφορούν το ποδόσφαιρο.

Ένα από αυτά ήταν και η ειρήνη που επανήλθε στη Λωρίδα της Γάζας, με τον Ρονάλντο να αποθεώνει τον πρόεδρο των ΗΠΑ για τις πρωτοβουλίες που πήρε και τον ρόλο που έπαιξε στο να σταματήσει ο πόλεμος.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ένας από τους ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν να αλλάξει ο κόσμος. Ο ρόλος του Προέδρου Τραμπ ήταν απολύτως θεμελιώδης και κρίσιμος στη διαδικασία. Χωρίς τον πρόεδρο Τραμπ, δεν θα υπήρχε ειρήνη», είπε αρχικά ο CR7 και συνέχισε.

«Ο πρόεδρος Τραμπ έχει καταρρίψει τα εμπόδια, έχει χτίσει γέφυρες, έχει ενώσει τους ανθρώπους, και μάλιστα μαζί με την Αίγυπτο, μαζί με το Κατάρ, μαζί με την Τουρκία και άλλες χώρες, από τη Σαουδική Αραβία, μέχρι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ινδονησία, το Μπαχρέιν, την Ιορδανία, όλες αυτές τις χώρες εδώ στη Μέση Ανατολή που έχουν υποστηρίξει αυτή τη διαδικασία».