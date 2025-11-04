Οι «Ράδιο Αρβύλα» επέστρεψαν στις οθόνες μας με μια εντυπωσιακή πρεμιέρα, που σάρωσε σε τηλεθέαση και απήχηση.

Χθες, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, ο Αντώνης Κανάκης μαζί με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, αλλά και τους Κωστάκη και «Πασοκτσή» έστησαν το πιο απολαυστικό τηλεοπτικό σκηνικό, με τη σάτιρα και την καυστική τους προσέγγιση, έχοντας μαζί τους 1.789.345 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού, για τουλάχιστον 1’.

Η εκπομπή ήταν στην κορυφή της τηλεθέασης τόσο στο δυναμικό κοινό 18-54 με ποσοστό 22,9% και 8,6 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό, όσο και στο σύνολο κοινού με ποσοστό 21,7% και 2,1 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κανάλι.

Να σημειωθεί ότι το κοντέρ έδειξε υψηλές επιδόσεις σε όλα τα ηλικιακά κοινά.