Την τέταρτη νίκης της σε ισάριθμους αγώνες στη League Phase του Champions League πήρε η Άρσεναλ με το 3-0 επί της Σλάβια Πράγας εκτός έδρας, ενώ το ματς της Νάπολι με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης έληξε χωρίς γκολ.

Οι «κανονιέρηδες» είναι στην 1η θέση της Premier League και συνεχίζουν μόνο με νίκες και στο Champions League, καθαρίζοντας και τη Σλάβια στην Πράγα. Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα άνοιξε το σκορ στο 32′ με πέναλτι του Σάκα και με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, στο 46′, ήρθε και το 0-2 από τον Μερίνο.

Ο ίδιος παίκτης βρήκε δίχτυα και στο 68′ για το 0-3, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, με την Άρσεναλ να έχει 12 βαθμούς ενώ η Σλάβια παρέμεινε στους 2.

Συνεχίζουν… αγκαλιά οι Νάπολι και Άιντραχτ

Στο άλλο ματς που έγινε την ίδια ώρα, η Νάπολι υποδέχθηκε την Άιντραχτ Φρανκφούρτης και παρά το γεγονός ότι ήταν καλύτερη και πίεσε ως το τέλος, δεν κατάφερε να σκοράρει. Έτσι, με το τελικό 0-0, οι δύο ομάδες έχουν από 4 βαθμούς και συνεχίζουν χέρι-χέρι την προσπάθεια για πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.