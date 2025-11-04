Σε ειδική εκδήλωση παρουσιάστηκε το πρόγραμμα αναβάθμισης και ανέγερσης δικαστικών κτιρίων στην Αττική, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, τον Υφυπουργό Ιωάννη Μπούγα και τον Γενικό Γραμματέα Πέλοπα Λάσκο.

Το συνολικό ύψος των έργων φτάνει τα 210.185.707 ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Τ.Α.Α.), εθνικούς πόρους και το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.).

Στην παρουσίαση καταγράφηκαν τα έργα που ολοκληρώθηκαν εντός του 2025, καθώς και εκείνα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή προγραμματίζονται έως το 2027. Περιλαμβάνονται νέες μισθώσεις κτιρίων για τη στέγαση δικαστικών υπηρεσιών, ανακαινίσεις υπαρχόντων υποδομών και ανέγερση νέων Δικαστικών Μεγάρων.

Γιώργος Φλωρίδης: «Δυναμικό πρόγραμμα που υπηρετεί τον νέο Δικαστικό Χάρτη»

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης υπογράμμισε ότι το πρόγραμμα αποτελεί εργαλείο για την εφαρμογή του νέου Δικαστικού Χάρτη της Αττικής, η οποία ξεκινά στις 16 Σεπτεμβρίου 2026.

Παρεμβάσεις στο Πρωτοδικείο Αθηνών

Εκτεταμένη ανακαίνιση στην πρώην Σχολή Ευελπίδων με προϋπολογισμό 20 εκατ. ευρώ .

με προϋπολογισμό . Αντικατάσταση των λυόμενων αιθουσών με νέα, σύγχρονα κτίρια.

Προσθήκη ορόφου στο πρώην Ειρηνοδικείο Λουκάρεως, προϋπολογισμού 12 εκατ. ευρώ.

Νέες Περιφερειακές Έδρες

Περιστέρι : Ήδη λειτουργεί νέο κτίριο που καλύπτει Περιστέρι, Ίλιον και Αχαρνές.

: Ήδη λειτουργεί νέο κτίριο που καλύπτει Περιστέρι, Ίλιον και Αχαρνές. Κορωπί : Παράδοση του νέου κτιρίου τον Ιανουάριο 2026 .

: Παράδοση του νέου κτιρίου τον . Μαρούσι – Χαλάνδρι – Νέα Ιωνία : Οριστικοποίηση λύσης το επόμενο διάστημα.

: Οριστικοποίηση λύσης το επόμενο διάστημα. Καλλιθέα: Προσωρινή βελτίωση των υποδομών έως τη μετεγκατάσταση στον Πειραιά.

Νέο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά – Το πρώτο «πράσινο» δημόσιο κτίριο

Ο κ. Φλωρίδης αναφέρθηκε στην κατασκευή του νέου Δικαστικού Μεγάρου Πειραιά, που προχωρά εντός χρονοδιαγραμμάτων.

Το έργο, όπως ανέφερε και ο Υφυπουργός Ιωάννης Μπούγας, θα αποτελέσει το πρώτο ενεργειακά αποδοτικό δημόσιο κτίριο στην Ελλάδα, συνολικής επιφάνειας 36.000 τ.μ., το οποίο θα στεγάσει όλες τις δικαστικές υπηρεσίες της πόλης.

Η ολοκλήρωση αναμένεται σε δύο φάσεις:

Ιούλιος 2026 (παράδοση Κτιρίων Κ1, Κ2 και του διατηρητέου),

(παράδοση Κτιρίων Κ1, Κ2 και του διατηρητέου), Απρίλιος 2027 (ολοκλήρωση Κτιρίου 3).

Εφετείο και Συμβούλιο της Επικρατείας: Εκσυγχρονισμός και ανάδειξη αρχιτεκτονικής κληρονομιάς

Στο Εφετείο Αθηνών ολοκληρώθηκε αντικατάσταση των παλαιών συστημάτων κλιματισμού και κατασκευάστηκε νέα μεγάλη αίθουσα ακροατηρίων.

Επιπλέον, εκπονείται μελέτη για τη δημιουργία δύο νέων αιθουσών και την αξιοποίηση του υπόγειου χώρου στάθμευσης.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας μετακομίζει τον Ιανουάριο 2026 στο πλήρως ανακαινισμένο Αρσάκειο Μέγαρο, με χρηματοδότηση 20,6 εκατ. ευρώ. Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση δικαστικών υποδομών

Ελεγκτικό Συνέδριο: Ενεργειακή αναβάθμιση ύψους 5,06 εκατ. ευρώ, με στόχο την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.Δίπλα του, το νεοκλασικό της οδού Σανταρόζα θα στεγάσει το Ε’ Τμήμα του ΣτΕ, ενισχύοντας το αρχιτεκτονικό αποτύπωμα του κέντρου της Αθήνας.

Εφετείο Αθηνών: Αντικατάσταση ενεργοβόρων μονάδων, προϋπολογισμού 3,9 εκατ. ευρώ.

Διοικητικά Δικαστήρια: Αναβάθμιση υποδομών και ψηφιακών συστημάτων με 1,49 εκατ. ευρώ.

Ο Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης ανέφερε ότι το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων συνεχίζει να αξιολογεί και να εντάσσει νέα έργα, ενώ ανακοίνωσε τη διάθεση 500.000 ευρώ στην Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών για την ενίσχυση της επαναλειτουργίας της.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων: ο πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής Χαράλαμπος Αθανασίου, οι βουλευτές Μάκης Βορίδης και Δημήτρης Καλογερόπουλος, καθώς και εκπρόσωποι Ανωτάτων Δικαστηρίων, Δικηγορικών Συλλόγων και τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο κ. Αθανασίου χαρακτήρισε τον νέο Δικαστικό Χάρτη «μεγάλη τομή για την αποδοτικότητα και τη διαφάνεια της Δικαιοσύνης».