Ο θάνατος του Μλάντεν Ζίζοβιτς, προπονητή της Ραντνίτσκι, έχει προκαλέσει σοκ στη Σερβία και παίκτης της ομάδας αποκάλυψε πως ο εκλιπών παραπονιόταν για ένα γεύμα με ψάρι λίγες ώρες πριν αφήσει την τελευταία του πνοή.

Ο 44χρονος Ζίζοβιτς κατέρρευσε κατά τη διάρκεια αγώνα της ομάδας του, τη Δευτέρα (3/11), με την είδηση να παγώνει τους πάντες σε Σερβία και Βοσνία. Οι γιατροί, στο νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκε, δεν μπόρεσαν να σώσουν τον Βόσνιο προπονητή, για τον θάνατο του οποίου μίλησε ένας εκ των παικτών του.

Ο Μεχμέντ Κόσιτς, επίσης Βόσνιος, έκανε δηλώσεις και αναφέρθηκε σε ένα γεύμα με ψάρι για το οποίο παραπονιόταν ο Ζίζοβιτς.

«Δεν κοιμήθηκα μέχρι τα ξημερώματα. Δεν έχω λόγια, είμαστε συγκλονισμένοι. Παίζω στο μυαλό μου τη σκηνή, μου έδινε οδηγίες και κάποια στιγμή τον είδα να μιλάει στον τέταρτο διαιτητή. Μετά κατευθύνθηκε προς τον πάγκο μας, στράφηκε στους υπόλοιπους και είπε «δεν αισθάνομαι καλά, δεν αισθάνομαι καλά»… Και μετά έπεσε κάτω», είπε αρχικά ο Κόσιτς και συνέχισε.

«Παραπονιόταν για το ψάρι που είχε φάει νωρίτερα, δεν μπορούσε να φάει άλλο. Μιλούσε για αυτό συνέχεια. Δεν υπήρχαν προβλήματα στην προθέρμανση, το παιχνίδι ξεκίνησε και όλα ήταν καλά.

Συνεχίσαμε να παίζουμε μετά το περιστατικό, ελπίζοντας ότι δεν θα συνέβαινε το χειρότερο και ότι θα ήταν ξανά μαζί μας. Είπαμε ότι θα αγωνιστούμε για αυτόν, θέλαμε να τον ανταμείψουμε με νίκη. Προφανώς, δεν μπορούσαμε να μείνουμε συγκεντρωμένοι μετά από κάτι τέτοιο. Αλλά πιστεύαμε ότι επιστρέψει και θα πανηγυρίσουμε μαζί τη νίκη».