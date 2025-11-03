Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στον σερβικό και ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό κόσμο η ξαφνική απώλεια του 44χρονου Μλάντεν Ζίζοβιτς, προπονητή της Ραντνίτσκι 1923, ο οποίος κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Μλάντοστ και άφησε την τελευταία του πνοή λίγο αργότερα στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τα σερβικά ΜΜΕ, ο Ζίζοβιτς αισθάνθηκε αδιαθεσία στον πάγκο και σωριάστηκε στο έδαφος, με τους γιατρούς να σπεύδουν για να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Αρχικά ο αγώνας συνεχίστηκε, ωστόσο διακόπηκε οριστικά λίγο πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όταν έγινε γνωστός ο θάνατός του. Οι παίκτες των δύο ομάδων, συντετριμμένοι, αποχώρησαν από το γήπεδο με δάκρυα στα μάτια.

Ο Μλάντεν Ζίζοβιτς είχε αναλάβει τα καθήκοντα του προπονητή στη Ραντνίτσκι μόλις στις 23 Οκτωβρίου, ενώ την προηγούμενη σεζόν βρισκόταν στον πάγκο της Μπάνια Λούκα (Μπόρατς), με την οποία είχε αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο Conference League και τον ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Champions League.

Μέχρι στιγμής τα αίτια του θανάτου του δεν έχουν γίνει γνωστά, ενώ η ποδοσφαιρική κοινότητα της Σερβίας εκφράζει σοκ και βαθύ πένθος για τον ξαφνικό χαμό του.