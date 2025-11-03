Λίγα λεπτά μετά τη διακοπή του αγώνα της Ραντνίτσκι 1923 με τη Μλάντοστ, το γήπεδο βυθίστηκε στη σιωπή. Οι ποδοσφαιριστές, σοκαρισμένοι από την είδηση του θανάτου του προπονητή τους, έπεσαν στο χορτάρι με δάκρυα στα μάτια, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσουν τι είχε συμβεί.

Στα βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνονται οι σπαρακτικές στιγμές που ακολούθησαν. Παίκτες και μέλη των τεχνικών επιτελείων αγκαλιάζονται, άλλοι μένουν ακίνητοι, ενώ ο διαιτητής σφυρίζει τη λήξη, με το γήπεδο να έχει μετατραπεί σε σκηνή θλίψης.

Η τραγωδία που σημειώθηκε στο γήπεδο έχει συγκλονίσει τη Σερβία και τον ποδοσφαιρικό κόσμο, με τα πλάνα από τη στιγμή της διακοπής να προκαλούν ανατριχίλα και βαθιά συγκίνηση.